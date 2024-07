1 z 10

Gwiazdy na Festiwalu Filmowym w Cannes

Ruszył Festiwal Filmowy w Cannes! Pojawiły się już pierwsze gwiazdy. Fotoreporterom udało się uwiecznić na zdjęciach kilka tych największych. Na jedną z najbardziej prestiżowych imprez filmowych na świecie przybyli m.in. Blake Lively, Victoria Beckham, Eva Longoria, Woody Allen i inni. Zobaczcie pierwsze zdjęcia gwiazd z tego wyjątkowego wydarzenia. My już nie możemy się doczekać pierwszych fotek i kreacji z czerwonego dywanu. Festiwal Filmowy w Cannes to nie tylko święto kina, ale i mody. Gwiazdy co roku zachwycają stylizacjami. W tym roku z pewnością będzie podobnie! Tymczasem zobaczcie zdjęcia znanych osobistości w bardziej casualowym wydaniu.

