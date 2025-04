Beata Kozidrak w ostatnich miesiącach walczyła z problemami zdrowotnymi. Według informacji podanych przez media, artystka na szczęście powoli już wraca do formy i niedawno ogłosiła nawet swój wielki powrót do muzyki.

Dla fanów gwiazdy to doskonała wiadomość, ponieważ Beata Kozidrak jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych i uwielbianych postaci polskiej sceny muzycznej.

Po trudnym okresie związanym z problemami ze zdrowiem, teraz przed artystką otwiera się nowy, radosny rozdział. Powrót do zdrowia zbiegł się w czasie z wyjątkową wiadomością, która dodatkowo wniosła wiele pozytywnych emocji do życia Beaty Kozidrak.

Jak donosi Pudelek.pl, wszystko stało się jasne dzięki wpisowi Agaty Pietras w mediach społecznościowych. Młodsza córka Beaty Kozidrak postanowiła podzielić się radosną nowiną z fanami i znajomymi.

Agata Pietras ogłosiła, że jest w ciąży, czym wywołała prawdziwą falę wzruszenia i entuzjazmu.

Here we go again

- napisała Agata na Instagramie i zaprezentowała ciążowy brzuszek.