Beata Kozidrak od lat zachwyca na polskiej scenie muzycznej. Jej stare i te nowsze piosenki śpiewane są przez miliony rodaków. Co się okazuje, nie tylko samą muzyką żyje piosenkarka. Ważnym elementem w jej życiu jest również pomoc potrzebującym.

Beata Kozidrak podczas eventu charytatywnego połączenia sił "Fundacji Medora" z "Fundacją profesora Religi" zdradziła nam, że profesor Zbigniew Religa już wiele lat temu zapraszał ją na takie wydarzenia. Piosenkarka śpiewała z innymi artystami, a co się okazuje, ulubioną piosenką Zbigniewa Religi była piosenka "Dwa serca, dwa smutki".

To był niesamowity człowiek. Pełen charyzmy i ciepły przy tym wszystkim. Później wiele razy zapraszał mnie na tego typu koncerty charytatywne. To jest jakby służba. Jak profesor dał znać, że trzeba przyjechać, to Beata jechała

- dodała piosenkarka.