Córka Beaty Kozidrak, Katarzyna Pietras, opublikowała poruszające nagranie, które podbiło serca fanów artystki. Zostało ono stworzone specjalnie dla jej mamy i zawiera bardzo ważną wiadomość "Nie jesteś sama". Fani opublikowali w komentarzach życzenia zdrowia dla liderki zespołu Bajm, a także są wzruszeni faktem, że ich nagrania zostały wykorzystane w tym wyjątkowym i ściskającym serce filmie skierowanym prosto do Beaty Kozidrak. To wideo rozczula do łez! Co za piękny gest!

Beata Kozidrak może liczyć na ogromne wsparcie fanów i bliskich

Katarzyna Pietras, jedna z córek Beaty Kozidrak zdecydowała się zapoczątkować wyjątkową akcję dla swojej mamy. Fani gwiazdy zespołu Bajm nadesłali do niej swoje nagrania, na których śpiewają piosenkę "Biała Armia" i właśnie w sieci pojawił się film złożony z nadesłanych nagrań. To poruszające wideo Katarzyna Pietras zamieściła w mediach społecznościowych, a fani Beaty Kozidrak są pod wrażeniem ogromu wsparcia, jakie płynie ze wszystkich stron dla artystki. Dla Beaty Kozidrak, która przez wiele lat budowała swoją pozycję na polskiej scenie muzycznej, wsparcie najbliższych jest bezcenne.

Oto już jest...nasza, a teraz wasza Biała Armia. #dlaBK. Bardzo Wam dziękujemy za Wasze filmy. Życzę nam byśmy byli dla siebie lepsi na co dzień i dostrzegali siebie nawzajem. Dobro wraca. Miłego oglądania ;) napisała na Instagramie Katarzyna Pietras.

Wzruszający gest córki pokazał, że artystka nie mierzy się z przeciwnościami losu samotnie, a w komentarzach nie brakuje życzeń zdrowia dla Beaty Kozidrak:

Wracaj szybko do nas! Bez Ciebie… nie jesteśmy już uniesieniem! Czekamy! Masz w nas oparcie

Mistrzostwo świata! Beatka wracaj do nas

Cudna ta akcja! Czekamy na mamę cierpliwie. Mam nadzieję, że czuje jak bardzo nam jej brak i ciągle o niej myślimy

Ta piosenka to jeden z najjaśniejszych brylantów polskiej muzyki rozrywkowej. A Pani MAMA to najprawdziwsza Gwiazda. Wszystkiego najlepszego dla Niej i całej rodziny!

Co się dzieje z Beatą Kozidrak?

Pod koniec listopada 2024 roku Beata Kozidrak odwołała swoje koncerty z powodu nagłej choroby, która zmusiła ją do przerwania trasy koncertowej i hospitalizacji. Artystka poinformowała fanów, że jest pod opieką lekarzy, którzy robią wszystko, aby jak najszybciej wróciła do zdrowia i koncertowania. Szczegóły dotyczące jej stanu zdrowia nie zostały oficjalnie ujawnione. W grudniu 2024 roku pojawiły się doniesienia, że wokalistka zmagała się z silnymi bólami brzucha, które były na tyle poważne, że wymagały hospitalizacji, ale informacja ta nie została potwierdzona. O zdrowiu artystki wypowiedział się też Krzysztof Cugowski, który ujawnił, że życzy Beacie Kozidrak zdrowia, a o jej problemach wiedział już wcześniej.

Znam Beatę ponad 40 lat i lubię, z wzajemnością pewnie. Ja już wiem od dawna, co się dzieje... Czego mogę jej życzyć: no zdrowia i szczęścia w tym wszystkim życzę jej bardzo! mówiła Krzysztof Cugowski w rozmowie z 'Super Expressem'

Beata Kozidrak wraca do zdrowia

Na początku stycznia 2025 roku Beata Kozidrak poinformowała, że powoli wraca do zdrowia dzięki wspaniałej opiece lekarskiej i pielęgniarskiej. Podziękowała również swoim bliskim, fanom i wszystkim cudownym ludziom za miłość i wsparcie.

Kochani moi, powoli wracam do zdrowia dzięki wspaniałej opiece lekarskiej i pielęgniarskiej. Dziękuję moim bliskim, fanom i wszystkim cudownym ludziom za Waszą miłość i wsparcie. dziękowała Beata Kozidrak za ogrom wsparcia.

Takie nagrania z pewnością dodadzą Beacie Kozidrak siły do walki o zdrowie!