Beata Kozidrak tuż po rozpoczęciu Nowego Roku przerwała milczenie i za pośrednictwem mediów społecznościowych zwróciła się do swoich fanów, którzy od kilku tygodni martwią się o artystkę. Po tym, jak gwiazda odwołała koncerty aż do końca marca 2025 roku, okazało się, że ma poważne problemy ze zdrowiem. W najnowszym wpisie Beata Kozidrak przekazała jednak wspaniałe wieści, że powoli wraca do sił. Teraz Katarzyna Pietras pokazała, jak wspiera ukochaną mamę w trudnych dla niej chwilach. Córka gwiazdy opublikowała w mediach społecznościowych wzruszające nagranie i zwróciła się z apelem do internautów.

Córka Beaty Kozidrak pokazała wzruszające nagranie i apeluje do internautów

Beata Kozidrak od wielu lat jest jedną z największych gwiazd polskiego show-biznesu i ma tysiące fanów, którzy teraz czekają aż wróci do zdrowia i znów będzie mogła stanąć na scenie. Jakiś czas temu okazało się, że Beata Kozidrak przebywa w jednym z lubelskich szpitali.

jej problemy zdrowotne są poważne przekazało wówczas nasze źródło.

Na szczęście, zaledwie kilka dni temu Beata Kozidrak przerwała milczenie i zwróciła się do swoich fanów.

Kochani moi, Powoli wracam do zdrowia dzięki wspaniałej opiece lekarskiej i pielęgniarskiej. Dziękuję moim bliskim, fanom i wszystkim cudownym ludziom za Waszą miłość i wsparcie napisała artystka.

Pod wpisem gwiazdy pojawiło się wówczas poruszające nagranie z udziałem m.in. Justyny Steczkowskiej i Andrzeja Piasecznego, którzy zaśpiewali dla niej "Białą armię". Teraz również Katarzyna Pietras, która na co dzień występuje u boku swojej mamy, zwróciła się do internautów w sprawie wsparcia dla Beaty Kozidrak.

Hej kochani, jak macie ochotę nagrajcie swoje wersje Białej Armii #dla BK napisała córka gwiazdy.

Katarzyna Pietras opublikowała również wzruszające nagranie, jak razem z rodziną śpiewa wielki hit swojej mamy.

Pod nagraniem pojawiło się mnóstwo komentarzy.

Coś pięknego dużo zdrówka dla mamy

Wzrusza do łez…

Potężna Królowa zawsze ma swoją Białą Armię. Tęsknimy komentują fani Beaty Kozidrak.

Beacie Kozidrak życzymy dużo zdrowia!

