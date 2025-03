W sieci pojawiły się złe informacje dla fanów Beaty Kozidrak. W mediach społecznościowych organizator koncertu House of Beata opublikował krótkie oświadczenie, z którego wynika, że wydarzenie zostało przełożone na inny termin. Ta wiadomość z pewnością może niepokoić.

Pod koniec 2024 roku Beata Kozidrak po raz pierwszy poinformowała, że ma problemy ze zdrowiem. Artystka nie ujawniła, co się stało, ale ze względu na stan piosenkarki zostały odwołane wszystkie jej koncerty aż do marca tego roku. Jak udało nam się wówczas dowiedzieć, Beata Kozidrak trafiła do szpitala.

Beata Kozidrak długo milczała, jednak w styczniu tego roku gwiazda zwróciła się do swoich fanów.

Kochani moi, jestem w trakcie leczenia. Choroba zaskoczyła mnie tak nagle. Mnie, jak i was oczywiście. Wszyscy byliśmy chyba na to nieprzygotowani. Może dlatego, że jestem artystką, która ciągle poszukuje, ciągle koncertuje, przyjeżdża, wyjeżdża, wymyśla. Ale kocham swój zawód, kocham scenę, kocham muzykę. I to zwykle było tak, że ze sceny ja krzyczałam do was, że macie siłę, macie po prostu wiarę w to, żeby zmieniać świat. Wierzycie w to, że muzyka potrafi działać cuda.

mówiła gwiazda.