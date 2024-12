TYLKO U NAS! Wiemy, co się dzieje z Beatą Kozidrak. To niepokojące informacje: "Przebywa w jednym z lubelskich szpitali już od dłuższego czasu"

Kilka dni temu media obiegła informacja, że Beata Kozidrak zachorowała i odwołuje wszystkie swoje koncerty aż do marca 2025 roku. Fani bardzo niepokoją się o swoją idolkę, która nie zdecydowała się wyjawić, co tak naprawdę jej dolega. Nasz informator właśnie przekazał, że niestety problemy zdrowotne uwielbianej artystki są poważne i gwiazda przebywa w jednym z lubelskich szpitali. Co się dzieje?