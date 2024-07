Beata Kozidrak jest gwiazdą nowej, wrześniowej "Pani". W rozmowie z miesięcznikiem artystka pierwszy raz opowiedziała o nowym mężczyźnie, w którym jest zakochana. Okazuje się, że ostatnie doniesienia o tym, że piosenkarka udaje, że ma kogoś, są totalnie nieprawdziwe.

Beata Kozidrak po głośnym rozwodzie z Andrzejem Pietrasem kwitnie. Gwiazda szykuje nową płytę, zatytułowaną "B3", co można odczytać jako "Be free" - czyli "uwolnij się". Dlaczego tak nazwała nadchodzący album?

Gwiazda w rozmowie z Pani nie chciała za wiele mówić o życiu prywatnym. Zapewniła jednak, że jest szczęśliwa:

Beata Kozidrak potwierdza, że nowa miłość daje jej mnóstwo energii. Na pytanie, co mogłaby zrobić dla swojego mężczyzny odpowiedziała bardzo szczerze:

Obiad, kolację. Striptiz. Dlaczego nie? Ale zapewniam, że też miałabym w stosunku do niego wymagania. Musi być równowaga. Na pewno nie powiększyłabym sobie piersi, bo on powiedział: "O, ta Krystyna to ma większy biust". Ja na początku zmian, na które się zdecydowałam, powiedziałam sobie: robię to dla siebie. I tego należy się trzymać. Nie zaniedbywać swoich pasji, mieć własne pieniądze. To daje siłę i wolność - mówi piosenkarka.