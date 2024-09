O tym nagraniu Beaty Kozidrak ostatnio mówiła cała Polska. Chodzi o taniec na scenie do utworu „OK. OK. Nic nie wiem, nic nie wiem”. Wideo zostało nagrane 14 września podczas koncertu zespołu Bajm w Szczecinie. Kultowy kolektyw muzyczny wybrał się w trasę koncertową po kraju z okazji 45-lecia istnienia. Filmik szybko zyskał popularność i wyświetlono go setki tysięcy razy. W mediach społecznościowych pojawiło się mnóstwo komentarzy. Nie wszystkie jednak były przychylne.

Beata Kozidrak reaguje na dramę po nagraniu

Niedawno mieliśmy okazję zobaczyć, jak Beata Kozidrak wije się na scenie podczas koncertu. Nie wszystkim internautom spodobał się ten widok. Pojawiły się komentarze, w których cześć fanów stwierdziło, że „w pewnym wieku nie wypada robić takich rzeczy”, a także „trzeba wiedzieć, kiedy zejść ze sceny”. Rozmiar fali hejtu stał się naprawdę szokujący.

Wreszcie Beata Kozidrak zabrała głos w tej sprawie i zrobiła to w swoim stylu. Wokalistka opublikowała wpis razem z nowym zdjęciem i zapowiedziała nadchodzący projekty. Przekazała, że nie może doczekać się kolejnego koncertu – tym razem w Krakowie. Dodała, że nie zamierza rezygnować z wykonywania na scenie utworu „OK. OK. Nic nie wiem, nic nie wiem”.

Kochani, rodzi się nowe. Właśnie wyszłam ze studia. Nagrałam vocal do przepięknej kompozycji, która nieoczekiwanie wpadła mi w ręce. Autora tej kompozycji jeszcze Wam nie zdradzę, ale powiem, że pracuję z nim po raz pierwszy. Tekst napisałam momentalnie - słowa przyniósł pełen wspomnień wieczór. Tak więc niebawem premiera mojej nowej piosenki, a potem w marcu w Łodzi zagram koncert, na który czekam z niecierpliwością i jakiego nie zagrałam jeszcze nigdy w życiu! Szczegóły przekażę niebawem. Tymczasem zapraszam Was na kolejny jubileuszowy koncert 45-lecia. Widzimy się 27 października w Tauron Arena Kraków. „OK OK nic nie wiem nic nie wiem” również będzie i oczywiście ze specjalną choreografią – napisała na Instagramie.

Wygląda na to, że artystka nie bardzo przejęła się hejtem i wciąż zamierza wykonywać swój taniec do wspomnianego utworu. Choć Beata Kozidrak zszokowała odważnym tańcem, wiemy, że to nie były przypadkowe ruchu. Gwiazda odniosła się w ten sposób do swojej choreografii sprzed lat.

Czekacie na koncert i kolejny występ Kozidrak?

