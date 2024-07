Beata Kozidrak jednak nie jest zakochana? Jeszcze kilka tygodni, po głośnym rozstaniu z mężem, piosenkarka nie ukrywała przed znajomymi, że pomimo rozwodu nie zamierza się załamywać, a siły dodaje jej miłość. I chociaż gwiazda nigdy nie powiedziała wprost, że chodzi o nowego mężczyznę w jej życiu, to media zastanawiały się kim może być nowy wybranek Beaty Kozidrak. Teraz jednak jeden z tabloidów donosi, że artystka z nikim nie jest związana! Co więcej, znajoma Beaty w rozmowie z Faktem, twierdzi nawet, że była żona Andrzeja Pietrasa, jedynie udawała, że w jej życiu pojawiła się nowa miłość.

Beata nie mogła znieść myśli, że jej mąż ułożył sobie życie po rozstaniu z nią. W końcu Andrzej jeszcze przed rozwodem związał się z nową kobietą. By nie wyjść na ofiarę losu, a przy okazji zagrać Andrzejowi na nosie zaczęła opowiadać znajomym, że ona też jest zakochana- stwierdza znajoma gwiazdy. To nie jest możliwe, by Beata kogoś miała. Odkąd jest w Warszawie cały czas spędza ze swoją przyjaciółką. Z nią też wyjechała na wakacje. Gdyby z kimś była na pewno wolałaby pierwszy urlop po rozwodzie spędzić z nim.