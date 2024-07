Za co fanki kochają Annę Muchę? M.in. za jej... naturalność! Od jakiegoś czasu gwiazda "M jak miłość" z dumą prezentuje swoje naturalne, siwe pasma włosów. Czy aktorka ma zamiar zacząć je farbować? Nic z tych rzeczy! W rozmowie z Party.pl Mucha zdradziła, jaki ma do nich stosunek. Koniecznie musicie to zobaczyć.

Reklama

Anna Mucha o siwych włosach

Niedawno szerokim echem w mediach odbiła się wypowiedź Anny Muchy o nierówności płacowej w show-biznesie. W rozmowie z Party.pl gwiazda zdradziła, że wciąż kobiety zarabiają mniej od mężczyzn, z czym mocno walczy, m.in. jako producentka. Teraz gwiazda zabrała głos w sprawie... siwizny. Na pozór temat wydaje się być może błahy, ale zdecydowanie taki nie jest. Mucha zauważa, że u mężczyzn siwizna jest postrzegana jako siła i doświadczenie, z kolei kobietom, które mają siwe włosy, często mówi się, że są... zaniedbane. Co na to Anna?

Patrzcie na to - skwitowała krótko Mucha i...

Zobaczcie nasze nagranie z gwiazdą! I jak tu jej nie kochać?

Reklama

Zobacz także: Anna Mucha pokazała dzieci: "Córcia zaraz wyższa od mamy"