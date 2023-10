Aktywna w mediach społecznościowych Anna Mucha zdążyła przyzwyczaić fanów do tego, że niezbyt przejmuje się krytyką i mówi, co myśli. Aktorka nie kryje się ze swoimi poglądami, czym regularnie naraża się internautom. Śmieje się ze skandali, celebruje kobiecość, a krytykom przesyła całusy. Tym razem jednak gwiazda podzieliła się poważnym nagraniem, w którym opowiedziała, jak oszuści żerują na jej wizerunku.

Reklama

To jest absolutne pogwałcenie moich praw — stwierdziła aktorka.

Anna Mucha padła ofiarą oszustwa

W odpowiedzi na to, co dzieje się w mediach, Anna Mucha nagrała wideo, w którym zwróciła się do swoich fanów. W sieci pojawiły się zmanipulowane zdjęcia aktorki, a wraz z nimi informacje, że gwiazda została aresztowana. Wygląda na to, że ktoś użył sztucznej inteligencji, by ośmieszyć artystkę. Jej wizerunek został też wykorzystany do promocji różnych produktów — także bez jej zgody.

Zobacz także: Monika Olejnik poinformowała o tragicznym zdarzeniu. Fanka: "Powrotu do zdrowia"

Anna Mucha VIPHOTO/East News

Odzywam się do was lekko wkurzona. Ostatnio w internecie jest jakiś zalew fake'owych wiadomości z użyciem mojego wizerunku. Część jest zrobiona w sposób absurdalny. To z daleka widać, że to nie ma ze mną nic wspólnego. (...) Nie reklamuję żadnych suplementów, cudownych środków na odchudzanie, inwestycji biznesowych. Nie robię takich rzeczy — zaznaczyła aktorka.

W dalszej części Anna Mucha przypomniała, że tworzenie takich fake newsów jest naruszeniem jej praw. Zaapelowała do internautów, by nie dali się nabrać na podobne manipulacje i nie klikali w niebezpieczne linki. Gwiazda podkreśliła, że nie pozwoli na żerowanie na jej wizerunku. Na koniec dodała, że nigdy nie była aresztowana.

Anna Mucha VIPHOTO/East News

To jest absolutne pogwałcenie moich praw. To nawet nie jest sztuczna inteligencja. To jest coś obrzydliwego. Jestem kompletnie przed tym bezbronna. Mogę tylko was prosić i uprzedzać, żebyście nie klikali w żadne linki. (...) Mój wizerunek, moja twarz są obrzydliwie wykorzystywane. Ja na to nie pozwolę! — grzmiała.

Pomimo tego, że być może niektórzy mogliby mieć tego typu fantazje — nigdy nie zostałam aresztowana — dodała.

Zobacz także: Anna Mucha przyłapana przez paparazzi. W długiej sukience załatwiała sprawy na mieście

Reklama

Ostatnie doniesienia o gwieździe nie są zbyt pozytywne. We wrześniu dowiedzieliśmy się, że Anna Mucha straciła pracę.

Anna Mucha