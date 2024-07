Anna Lewandowska opublikowała w mediach społecznościowych relację z długiego, majowego weekendu i nie ukrywa, że taki odpoczynek podoba jej się najbardziej. Trenerka nieustannie odkrywa Barcelonę i jest zachwycona miastem. Majówkę Anna Lewandowska spędziła rodzinnie nad morzem, a w międzyczasie razem z córkami kibicowała Robertowi Lewandowskiemu na meczu!

Anna Lewandowska majówkę spędziła w Barcelonie!

Anna Lewandowska od momentu przeprowadzki do Hiszpanii nie ukrywa, że to jest jej miejsce i wygląda na to, że do Polski przylatuje głównie w sprawach biznesowych, a nawet najbliżsi pary chętnie odwiedzają ich w Barcelonie. Kiedy wiele gwiazd wykorzystało przedłużony weekend na wakacyjny urlop Anna Lewandowska z rodziną została w Hiszpanii. Trenerka zabrała córki na mecz i w towarzystwie znajomych dziewczynki nie mogły narzekać na nudę. Zobaczcie zdjęcia!

Klara Lewandowska już od dziecka pojawia się na trybunach, kibicując swojemu tacie, a nawet ma koszulkę ze słynną "9". Córki pary uwielbiają aktywnie spędzać czas i ćwiczą ze swoimi rodzicami przy każdej możliwej okazji. Widać, że dziewczynki podobnie, jak ich mama zaaklimatyzowały się w Hiszpanii.

Z kolei Anna Lewandowska stale odkrywa nowe pasje i po miłości do bachaty trenerka próbuje swoich sił w sportach wodnych. Podoba Wam się aktywna majówka w stylu Anny Lewandowskiej?

