Anna i Robert Lewandowscy zdecydowali się świętować początek lata w hiszpańskim stylu i wybrali się na jedną z plaż w Barcelonie. Trenerka nie ukrywa, że nadejście lata czyli San Juan to jedna z największych imprez, a ludzie wychodzą na plaże i ulice, gdzie bawią się i tańczą. Anna Lewandowska poddała się nastrojowi i nie ukrywa, że to doświadczenie to "coś niesamowitego"!

Anna i Robert Lewandowscy imprezują na plaży w Barcelonie

Anna Lewandowska nigdy nie ukrywała, że doskonale odnalazła się w Barcelonie, a ostatnio wspominając o wakacjach mówiła wprost, że na brak słońca nie może narzekać, jedynie na brak czasu. Jak wiadomo trenerka i jej mąż oprócz swoich karier zawodowych są też przedsiębiorcami z własnymi markami na rynku. W napiętym codziennym grafiku znajdują jednak czas nie tylko dla swoich córek, ale również dla siebie. W weekend para zdecydowała się świętować nadejście lata czyli noc świętojańską, ale po hiszpańsku. Anna Lewandowska pochwaliła się relacją z San Juan i nie ukrywa, że jest pod wrażeniem faktu, jak Hiszpanie potrafią się bawić.

Świętuj nadejście lata! W nocy z 23 na 24 czerwca w Barcelonie obchodzona jest noc świętojańska, czyli San Juan. To jedna z najhuczniej świętowanych imprez: place i plaże są przepełnione ludźmi, którzy wspólnie witają nadejście lata. AMAZING! - napisała Anna Lewandowska na Instagramie.

Anna Lewandowska razem z Robertem Lewandowskim pozuje na plaży pełnej ludzi, którzy cieszą się, bawią i tańczą witając lato. Trenerka na wieczorne wyjście wybrała brązowo złoty zestaw z błyszczącymi spodniami w roli głównej, modnymi pikowanymi sandałami i brązowym topem. Dodatkowo Anna Lewandowska swój look dopełniła czapką bejsbolówką, które tak chętnie nosi.

Dodatkowo trenerka nagrała relację z przepełnionych ulic Barcelony, gdzie ludzie tańczyli i bawili się do letnich rytmów. To się nazywa świętowanie! Zobaczcie...

