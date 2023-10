Maj to gorący okres u Anny i Roberta Lewandowskich i bynajmniej nie ma to związku z tym, że para mieszka w Hiszpanii. Możemy się domyślać, że prywatnie to jeden z ich ulubionych miesięcy. To właśnie w maju na świat przyszły ich córeczki — najpierw Klara, trzy lata później urodziła się Laura. Choć trenerka i piłkarz FC Barcelony mają napięte grafiki, zawsze celebrują wspólnie spędzane chwile. Nie inaczej jest tym razem. W mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie rodziny świętującej trzecie urodziny Laury.

Reklama

Anna i Robert Lewandowscy pochwalili się urodzinowym zdjęciem Laury

Na początku maja Anna i Robert Lewandowscy świętowali szóste urodziny Klary. Starsza córka mogła liczyć na mnóstwo balonów oraz prezenty. Dumni rodzice nie zapomnieli też o tym, by publicznie złożyć dziewczynce życzenia. Minęły zaledwie dwa dni i rodzina gwiazd znów ma powód do celebrowania.

Zobacz także: Anna Lewandowska wypoczywa w Barcelonie. Trenerka zabrała córki na mecz!

Instagram @annalewandowska

Nadszedł dzień urodzin młodszej pociechy Lewandowskich, małej Laury. Piłkarz FC Barcelony i trenerka opublikowali wspólne zdjęcie z hiszpańskiej plaży. Dziewczynka także mogła liczyć na swój balonik. Gwiazdy opublikowały też piękne życzenia na Instagramie.

Instagram @annalewandowska

Wszystkiego najlepszego z okazji 3. urodzin Calineczko! Jesteś taką słodką, miłą i kochającą dziewczyną! Jesteś największym promykiem światła w całej naszej rodzinie. Nigdy nie bój się podążać za marzeniami, i pamiętaj, że zawsze jesteśmy przy Tobie. Cudownego dnia, kochanie — czytamy na Instagramie Lewandowskich.

Zobacz także: Anna Lewandowska zaliczyła wpadkę i szybko zareagowała! "Tak powiedziałam? Omg!"

Reklama

Do życzeń dołączyli także internauci, którzy — podobnie jak my — nie mogą się napatrzeć na słodką córeczkę sportowców. Nasza redakcja również życzy małej Laurze Wszystkiego Najlepszego. Myślicie, że córki Lewandowskich w przyszłości też będą gwiazdami?

Instagram @annalewandowska

Instagram @annalewandowska

Instagram @annalewandowska