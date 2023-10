Anna Lewandowska podczas wspólnego live'a z młodszym bratem Piotrem Stachurskim zaliczyła sporą wpadkę. Czujni internauci natychmiast wychwycili błąd, a Anna Lewandowska zareagowała. Nie uwierzycie, co odpowiedziała trenerka! Trzeba przyznać, że dość żartobliwie potraktowała swój błąd...

Anna Lewandowska zaliczyła wpadkę i błyskawicznie reaguje na komentarze!

Anna Lewandowska nie tylko trenuje i motywuje kobiety do zmiany stylu życia, ale też nie ukrywa, że lubi gotować, bo jak sama mówi to ją "odpręża". Ostatnio żona Roberta Lewandowskiego postanowiła pokazać swoim obserwatorkom sposób na szybkie i zdrowe śniadanie, które podczas live'a przygotowała razem ze swoim bratem Piotrem. Anna Lewandowska podczas prezentacji składników na owsiankę rozpływała się nad kurkumą i powiedziała, co nieco na temat jej właściwości.

Kurkuma, jedna z moich ulubionych przypraw, która ma działanie prozapalne. Chciałabym, żebyście zwrócili uwagę, że połączenie daktyli i kurkumy w słodkiej owsiance jest możliwe.

Już pierwsze zdanie zaskoczyło internautów, którzy są zaskoczeni, że Anna Lewandowska wspomniała, że kurkuma ma działanie prozapalne, a nie przeciwzapalne:

Kurkuma ma działanie przeciwzapalne, a nie prozapalne ;) - napisała czujna internautka.

Anna Lewandowska błyskawicznie odpowiedziała na ten komentarz i w żartobliwy sposób szybko się wytłumaczyła:

Hahahahahaha, tak powiedziałam? Omg! Oczywiście, że miałam na myśli przeciwzapalne - napisała trenerka fitness.

Jesteście zaskoczeni, że Anna Lewandowska popełniła taką wpadkę? Co ciekawe, trenerka rozważa kolejny e-book ze swoimi przepisami.

