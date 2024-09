Anna Lewandowska przyleciała do Warszawy i wzięła udział w imprezie magazynu "Vogue". Nie jest tajemnicą, że trenerka lubi dobrze się ubrać, więc jej obecność nie powinna nikogo dziwić. Tego wieczoru żona Roberta Lewandowskiego założyła garnitur od znanej projektantki. Fani nie mogli przejść obojętne obok tych zdję.

Anna Lewandowska zaskoczyła stylizacją na evencie

Anna i Robert Lewandowski już ponad dwa lata temu zamieszkali w słonecznej Hiszpanii. Robert gra tam w kultowym klubie FC Barcelona, a jego Ania rozwija swoją pasję do tańca oraz postanowiła w Barcelonie otworzyć swoje własne sportowe studio. Zakochani nie ukrywają, że Hiszpania jest dla nich idealnym miejscem do życia, jednak nie zapominają o rodzinnej Polsce. Mimo licznych obowiązków małżonkowie chętnie spędzają czas w ojczyźnie, ostatnio Ania Lewandowska widziana była w Warszawie, gdy zabrała Klarę do fryzjera, a tym razem trenerka przyleciała, by wziąć udział w wyjątkowym wydarzeniu.

Instagram @annalewandowska

We wtorkowy wieczór Anna Lewandowska wybrała się do Łazienek Królewskich w Warszawie i pojawiła się na imprezie magazynu "Vogue". Na tę wyjątkową okazję "Lewa" zdecydowała się na niebanalny strój. Trenerka założyła garnitur projektu Magdy Butrym, która jest uwielbiana przez zagraniczne gwiazdy. Szczególną uwagę zwraca beżowa marynarka z koronkowymi rękawami. Za jej komplet trzeba zapłacić ponad 18 tys. złotych!

Fani są zachwyceni najnowszym lookiem Anny Lewandowskiej. Pojawiło się mnóstwo pozytywnych komentarzy.

Ania wyglądasz zjawiskowo jak zwykle

Jak zwykle bardzo pięknie

Ania w świetnym garniturze woow

Instagram@annalewandowska

Kilka osób zarzuciło jednak Lewandowskiej, że wybrała się na event chociaż w południowej części Polski trwają powodzie.

Troche pokory. Polska tonie, a Ty sie bawisz

Czy naprawdę konieczne jest bywanie, gdy Polska walczy z rzekami. Czy to trzeba aż tak relacjonować? - piszą oburzeni fani.

Lewandowska podkreśliła, że nie zapomniała o tym, co rozgrywa się w Polsce.

W Warszawie sucho i bezpiecznie. Dziś jestem w Polce na evencie, choć nie ukrywam, że ciężko uczestniczyć w wyjściach kiedy na południu Polski trwa walka z żywiołem. Nie jest to nikomu obojętne. Pomagajmy! - zaapelowała Lewandowska.

