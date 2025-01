W 2022 roku Anna i Robert Lewandowscy przeprowadzili się do Hiszpanii po tym, jak piłkarz przyjął ofertę FC Barcelony. Od tego czasu jedna z najpopularniejszych polskich par rozwija swoje kariery w stolicy Katalonii. Jak im idzie? Lewy szybko znalazł się w ścisłej czołówce najważniejszych zawodników hiszpańskiego klubu. Natomiast jego żona w sercu Barcelony otworzyła własne studio treningowe. Oprócz tego wzmocniła swoją markę na rynku zagranicznym. Swoje słynne letnie obozy treningowe także przeniosła do skąpanej w słońcu Hiszpanii. Ostatnio jednak Anna Lewandowska wróciła do Polski. W sobotę trenerka rozpoczęła zimowy obóz. Nie przyleciała sama. Towarzyszyła jej starsza córka, Klara. Bizneswoman pokazała serię zdjęć swojej pociechy. Już nie zakrywa jej twarzy.

Anna Lewandowska i Klara szaleją po przylocie do Polski

Choć Anna i Robert Lewandowski przez lata żyli w Niemczech i sprawiali wrażenie szczęśliwych, para nie ukrywa, że to Hiszpania jest ich ulubionym miejscem. Po przeprowadzce do Barcelony małżeństwo szybko nawiązało przyjaźnie, złapało nieco więcej dystansu i zadomowiło się w stolicy Katalonii. Ten ruch okazał się przełomowym momentem w ich karierach.

Jedna z najsłynniejszych trenerek pod koniec stycznia wróciła do Polski. W sobotę, 25 stycznia rozpoczęła zimowy obóz treningowy. Co ciekawe, 36-latka przyleciała do ojczyzny ze starszą córką. Klara nie tylko trenuje razem z mamą, ale może liczyć też na sporo atrakcji. Anna Lewandowska mocno zaskoczyła swoich fanów, ponieważ opublikowała zdjęcia, na których widać całą twarz dziecka. Tylko spójrzcie. Zaczyna coraz bardziej przypominać mamę?

Córki Anny Lewandowskiej

Anna i Robert Lewandowscy doczekali się dwóch córek. Pierwsza urodziła się Klara, która przyszła na świat w 2017 roku. Trzy lata później rodzina znów się powiększyła i dołączyła do niej Laura. Choć dziewczynki mają dopiero osiem i pięć lat, fani już się zastanawiają, czy pójdą w ślady sławnych rodziców.

Po przeprowadzce do Barcelony szybko zaczęły uczyć się hiszpańskiego. Anna Lewandowska ujawniła, że córki dobrze zniosły aklimatyzację w nowej szkole. Wygląda na to, że – podobnie jak mama i tata – zadomowiły się w stolicy Katalonii.

Rodzice przez długi czas chronili prywatność córek i nie pokazywali ich twarzy. Ostatnio jednak mogliśmy zauważyć, że to się zmieniło. Dzięki temu możemy obserwować, czy Klara i Laura coraz bardziej upodabniają się do Anny i Roberta Lewandowskich.

Anna Lewandowska z córką instagram.com/annalewandowska