Robert Lewandowski niewątpliwie należy do grona najbardziej zapracowanych osób w polskim show biznesie, jednak mimo napiętego grafiku piłkarz zawsze na pierwszym miejscu stawia swoją rodzinę. Sportowiec każdą wolną chwilę oczywiście poświęca swojej żonie i córeczkom. Właśnie na Instagramie Anny Lewandowskiej pojawiło się urocze nagranie, na którym możemy zobaczyć, jak czule opiekuje się swoimi pociechami Robert Lewandowski. Sami spójrzcie.

Robert Lewandowski na uroczym nagraniu z córeczkami. Tak spędza z Klarą i Laurą wolny czas

Maj to dla rodziny Lewandowskich wyjątkowy miesiąc, bo jak wiadomo, właśnie wtedy Klara i Laura świętują swoje urodziny. Kilka dni temu Anna i Robert Lewandowscy zorganizowali swoim córkom bajkowe przyjęcie urodzinowe, na którym królował... motyw wróżek. Impreza dla Klary i Laury zachwyciła fanów, a teraz obserwatorów Anny i Roberta Lewandowskich rozczulił kolejny obrazek. Trenerka na swoim InstaStories pochwaliła się nagraniem, na którym widzimy, jak jej mąż uczy swoje pociechy jazdy na rolkach. Zobaczcie sami.

Instagram/Anna Lewandowska

Wspólna nauka i zabawa była ogromną frajdą nie tylko dla dziewczynek, ale i samego Roberta Lewandowskiego. Wygląda na to, że Klara pod okiem taty już świetnie opanowała jazdę na rolkach, a Laura potrzebowała jeszcze drobnej pomocy Roberta Lewandowskiego.

Cudownie patrzy się na taką wspaniałą relację taty i córek, prawda?

Instagram/Anna Lewandowska

Robert i Anna Lewandowscy bardzo dbają o to, aby wolny czas spędzać z córeczkami aktywnie, na świeżym powietrzu. Spacery po plaży, czy wspólne pluskanie w basenie to częsty widok podczas ich wspólnego spędzania czasu. Teraz do tego doszły jeszcze rolki! Wspaniale patrzy się na szczęście tej rodziny - Robertowi, Annie, Klarze i Laurze Lewandowskim życzymy samych tak radosnych chwil.

Instagram/Anna Lewandowska

Instagram @_rl9

Instagram @_rl9