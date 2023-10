Odkąd Anna i Robert Lewandowscy zamieszkali w Barcelonie, chętnie korzystają nie tylko z hiszpańskiej pogody, ale też zagłębiają się w lokalną kulturę czy kuchnię. Teraz małżeństwo Lewandowskich miało wyjątkową okazję do świętowania: 23 kwietnia w Hiszpanii obchodzono Dzień św. Jerzego, który jest miejscowym dniem zakochanych. Anna i Robert Lewandowscy nie mogli przegapić tej okazji! Zobaczcie, jak spędzili rodzinny weekend.

Anna i Robert Lewandowscy świętują wyjątkowy dzień

W 2022 roku Anna i Robert Lewandowscy przeprowadzili się do słonecznej Barcelony, po 12 latach mieszkania w Monachium. Od tamtej pory żona i córki piłkarza aklimatyzują się w nowym miejscu pracy Roberta Lewandowskiego, który dołączył do klubu FC Barcelona. Wygląda na to, że rodzina Lewandowskich doskonale odnajduje się w Hiszpanii, o czym świadczą między innymi liczne aktywności Anny Lewandowskiej, które chętnie relacjonuje na swoim Instagramie. Co więcej, teraz trenerka pokazała, jak wspólnie z mężem i dziećmi po raz pierwszy obchodzą ważne w Hiszpanii święto.

Anna Lewandowska zdradziła, że wraz z Robertem Lewandowskim obchodzili Dzień św. Jerzego - popularne w Katalonii święto patrona regionu, które jest jednocześnie uznawane za najbardziej romantyczny dzień roku. Trenerka wyjawiła, jakie tradycyjne prezenty podarowali sobie nawzajem wraz z mężem.

- Dziś cała Katalonia tętni życiem i świętuje Sant Jordi, czyli Dzień Świętego Jerzego ????@_rl9 ❤️???? To piękny dzień i wyjątkowe święto, które my będziemy po raz pierwszy obchodzić. 23 kwietnia to tutejszy dzień zakochanych, który łączy także obchody Światowego Dnia Książki ????Zakochani dają sobie prezenty - kobieta otrzymuje róże a mężczyzna książkę - napisała Anna Lewandowska na Instagramie.

Anna Lewandowska podkreśliła, że prezent w postaci książki, którym obdarowała męża z okazji Dnia św. Jerzego, nie był przypadkowy.

- Ja podarowałam Robertowi książkę dla dzieci. Dlaczego? Klara i Laura uwielbiają, gdy czytamy im bajki????‍????‍????‍???? Badania pokazują, że czytanie wspomaga rozwój dziecka i wzmacnia więź z rodzicami. Niestety, mężczyźni czytają dzieciom rzadziej niż kobiety. Dlatego zachęcam każdego tatę do czytania dzieciom #TataTeżCzyta???? - dodała Anna Lewandowska.

Fani z entuzjazmem odnieśli się do pomysłu Anny Lewandowskiej dotyczącego czytania dzieciom, a także do samych obchodów katalońskiego święta.

- Cudowna kobieta w cudownych klimatach ❤️

- Świetny pomysł ❤️

- Piękny prezent ????

- Szczęśliwego Dnia św. Jerzego!

Rodzina Lewandowskich miała w świąteczny weekend jeszcze jedną okazję do wspólnej celebracji: Anna Lewandowska wraz z Laurą i Klarą kibicowała mężowi podczas meczu na stadionie Camp Nou. Uwagę zwracały dopasowane stylizacje mamy i córek.

Wygląda na to, że w weekend rodzinie Anny i Robertowi Lewandowskich nie brakowało atrakcji. Słyszeliście kiedyś o Dniu św. Jerzego?

