4 maja to wyjątkowa data dla całej rodziny Lewandowskich - starsza córka Anny i Roberta Lewandowskich, Klara, świętuje tego dnia urodziny. W tym roku Klara Lewandowska kończy 6 lat, a jej rodzice podzielili się tym, jak celebrują tę okazję już z samego rana. Zobaczcie, jakie urodzinowe niespodzianki czekały na 6-letnią Klarę Lewandowską!

Anna Lewandowska często podkreśla w wywiadach i mediach społecznościowych, jak ważna w jej życiu jest rodzina i spełnianie się w roli mamy dwóch córek - Klary i Laury. Dumni Anna i Robert Lewandowscy pokazali, jak świętują urodziny małej Klary.

Anna i Robert Lewandowscy już z samego rana podzielili się na Instagramie wyjątkowym ujęciem i życzeniami na córki. Na ich wspólnym zdjęciu widać moc urodzinowych atrakcji dla 6-letniej Klary: mnóstwo balonów i prezenty. Dumni rodzice złożyli córce życzenia wszystkiego, co najlepsze i napisali naprawdę wzruszające słowa.

Pod postem Roberta Lewandowskiego posypały się urodzinowe życzenia dla Klary. Niektórzy komentujący przyznawali, że wprost nie mogą uwierzyć, że starsza córka trenerki i piłkarza ma już 6 lat.

Trzeba przyznać, że zarówno Anna Lewandowska, jak i jej mąż, Robert Lewandowski, bardzo spełniają się jako rodzice. W słonecznej Barcelonie dużo czasu poświęcają córkom, wspólnym atrakcjom i zabawom. Ostatnio Anna Lewandowska z córkami kibicowała mężowi w czasie meczu. Trenerka stara się jednak pokazywać nie tylko blaski, ale też cienie macierzyństwa połączonego z popularnością i aktywnością w sieci.

- Dostaję od Was mnóstwo zapytań w jaki sposób godzę rolę mamy z innymi aktywnościami i wyjazdami❓ Cóż - nie jest to łatwe ????‍♀️… Tam, gdzie mogę zabieram dziewczynki ze sobą. Jeśli nie jest to możliwe to pomagają nam nasze kochane Babcie i niania. Podobnie jak Wy również miewam chwilę zwątpienia i wyrzuty sumienia, że nie mogę być we wszystkich miejscach jednocześnie - napisała szczerze Anna Lewandowska w jednym z postów na Instagramie.