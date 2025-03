​Anna Lewandowska i Marina Łuczenko-Szczęsna utrzymują bliską i przyjacielską relację, co wielokrotnie podkreślają w swoich wypowiedziach. Znają się od wielu lat i regularnie spędzają razem czas. Marina Łuczenko-Szczęsna wielokrotnie dzieliła się w mediach społecznościowych wspólnymi zdjęciami z Anną Lewandowską, co świadczy o ich bliskiej więzi. Teraz znów pokazały wspólne zdjęcie i wygląda na to, że podczas pobytu w słonecznej Hiszpanii mocno się wspierają.

Anna Lewandowska i Marina przyjaźnią się?

Anna Lewandowska razem z rodziną przeprowadziła się do Barcelony po tym, jak Robert Lewandowski podpisał kontrakt z hiszpańskim klubem FC Barcelona. Wcześniej para na co dzień mieszkała w Monachium, ale dość często bywali w Polsce, dzieląc swoje życie na dwa domy. Teraz to się zmieniło i Anna Lewandowska nie ukrywa, że doskonale jej się żyje w Hiszpanii, a ich córeczki też już zaaklimatyzowały się w nowym miejscu. Co więcej, Anna Lewandowska otworzyła studio w Barcelonie i mocno skupia się na rozwijaniu własnej marki.

Od jakiegoś czasu coraz częściej widuje się z Mariną. Jak wiadomo, jeszcze w Polsce przyjaźniły, a podczas zgrupowań piłkarskich Liam bawił się z Klarą. Po tym, jak Wojciech Szczęsny wrócił z piłkarskiej emerytury do FC Barcelony, mają okazję do częstszych spotkań, bo teraz obie mieszkają w Hiszpanii. Właśnie pochwaliły się nowym zdjęciem wprost z meczu i wygląda na to, że naprawdę doskonale się dogadują i są dla siebie wsparciem. Sami spójrzcie!

Anna Lewandowska pozuje z Mariną Instagram @marina_offiacial

Anna Lewandowska jest zafascynowana Hiszpanią

Anna Lewandowska wraz z rodziną przeprowadziła się do Barcelony. W lipcu 2022 roku, po 12 latach spędzonych w Monachium, rodzina Lewandowskich zdecydowała się przenieść do Hiszpanii, gdzie Robert Lewandowski rozpoczął grę w FC Barcelonie. ​

Ten krok to przede wszystkim wyjście z naszej dotychczasowej strefy komfortu. Nowe jest zawsze nieznane. Warto jednak podejmować ryzyko, iść za swoimi marzeniami - pisała Anna Lewandowska o przeprowadzce na Instagramie

Trenerka nie ukrywała, że jest zadowolona z życia w Barcelonie, podkreślając, że zarówno ona, jak i jej rodzina, czują się tam szczęśliwi i mają nadzieję na dłuższy pobyt. W nowym miejscu Anna stara się zapewnić stabilizację rodzinie, dbając o to, aby dzieci miały jak najlepsze wykształcenie. Jak wiadomo, Klara chodzi do prestiżowej szkoły, gdzie czesne kosztuje fortunę. Z kolei Anna Lewandowska coraz częściej udziela się w hiszpańskich mediach i najwyraźniej zamierza podbić tamtejszy rynek fitness.

