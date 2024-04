Ostatni odcinek zdecydowanie należał do pary numer 10, czyli Anity Sokołowskiej i Jacka Jeschke, którzy zatańczyli w rockowym stylu. Anita zachwyciła swoim tańcem, wchodząc nawet na stół jurorów, skąd dokonała efektownego skoku prosto w ramiona Jacka. To wywarło wrażenie na wszystkich, co przełożyło się na najwyższe oceny - para zdobyła 40 punktów, przyznane przez każdego z jurorów. Przed 6. odcinkiem dopadł ich jednak mały kryzys...

Anita Sokołowska na próbach do "Tańca z Gwiazdami"

Anita Sokołowska i Jacek Jeschke w ostatnim odcinku tanecznego show Polsatu zachwycili wszystkich, a jurorzy "Tańca z gwiazdami" oniemieli po ich występie. Ku zaskoczeniu wszystkich, Anita jest obecnie faworytką tej edycji, mimo że większość widzów stawiała na Roksanę Węgiel. Niestety, para numer 10 na treningach przechodziła mały "kryzys". Czy mimo tego pozostaną faworytami i wygrają program?

Fot. Wojciech Olkusnik/East News, Warszawa, 17.03.2024. Taniec z Gwiazdami XIV edycja POLSAT - odcinek 3. Wojciech Olkusnik/East News

Para opublikowała Instastory, w którym Anita Sokołowska poinformowała widzów, że przechodzi kryzys na próbach. Jaschke, dopytywał aktorki, co się dzieje!

Proszę mi nie przeszkadzać, jestem w mojej samotni i płacze aktualnie(...) bo żeś taki układ wymyślił, co ja nie dam rady. płakała Anita.

Zawalcz Anitko, ale nic na siłę, jak nie wyjdzie to trudno! pocieszał załamaną aktorkę, Jaschke.

instagram@anita_sokolowska

Do wielkiego finału pozostały jedynie 4. odcinki, w których pary będą miały okazję wykazać się umiejętnościami tanecznymi. Przypominamy, że nie tylko sędziowie mają wpływ na dalsze losy par, ale również widzowie, którzy mogą zmienić werdykt - tak jak jest to w przypadku Dagmary Kaźmierskiej, która pomimo nie najlepszych not od jury nadal pozostaje w programie.

