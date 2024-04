Runda z najbliższymi w ostatnim odcinku „Tańca z gwiazdami” wywołała wielkie emocje wśród widzów. Para numer 10, czyli Anita Sokołowska i Jacek Jeschke od samego początku robi wielkie show w tanecznym programie. Aktorka świetnie czuje się na parkiecie i udowadnia, że ma masę energii. W tej wyjątkowej odsłonie produkcji 48-latka zatańczyła razem ze swoim ukochanym bratem Leszkiem.

Anita Sokołowska dała show razem z bratem w „Tańcu z gwiazdami”

Już po pierwszych występach w „Tańcu z gwiazdami” Anitę Sokołowską okrzyknięto zwierzęciem parkietowym. W ostatnim odcinku aktorka razem z Jackiem Jeschke zaprezentowała taniec współczesny i znów zachwyciła jurorów. 48-letnia artystka bez wątpienia jest faworytką do wygrania Kryształowej kuli.

Para numer 10 wystąpiła we współczesnej wersji „Dzwonnika z Notre Dame” i doprowadziła do łez Iwonę Pavlović. Jurorka była wzruszona tym, co zobaczyła. Ostatecznie aktorka i Jacek Jeschke zgarnęli cztery dziesiątki – najwyższy możliwy wynik. To była druga czterdziestka w ćwierćfinale, co tylko pokazuje, jak wysoki poziom zaprezentowali uczestnicy.

W specjalnym odcinku z najbliższymi Sokołowska zatańczyła ze swoim bratem Leszkiem. Warto przypomnieć, że mężem gwiazdy jest reżyser teatralny Bartosz Frąckowiak. Jednak 48-latka postanowiła wystąpić z rodzeństwem. Ten taniec wiedeński to kolejny wzruszający występ w ćwierćfinale.

Rodzeństwo dostało od jury aż 38 punktów. Anita i jej brat nie mogli się od siebie oderwać. Ona nazwała go swoim „dobrym duchem”, on powiedział o niej, że jest „obok małżonki najukochańszą kobietą”.

Brat cały czas wspiera aktorkę, choć ich relacja znacznie poprawiła się dopiero po trudnym doświadczeniu, jakim była śmierć ojca. Od tego momentu Sokołowska i jej brat są nierozłączni. To właśnie Leszkowi 31 marca artystka zadedykowała fokstrota zatańczonego do piosenki Rolling Stonesów.

Leszek zazwyczaj się z dala od mediów. Show-biznes nigdy go nie interesował, ale dla swojej ukochanej siostry zrobił wyjątek i pojawił się w „Tańcu z gwiazdami”.

To wyjątkowo emocjonująca edycja tanecznego show Polsatu. Na początku Dagmara Kaźmierska pożegnała się z widzami i uczestnikami „Tańcem z gwiazdami” z powodów zdrowotnych. Do produkcji wrócili natomiast Sara Janicka i Krzysztof Szczepaniak.

