Mam wrażenie, że program "Taniec z Gwiazdami" jest ze mną od zawsze. Obecnie trwa 15. edycja show, jednak należy pamiętać, że wcześniejsze sezony były realizowane w konkurencyjnej stacji- TVN. Przeciwnicy tego formatu od kilkunastu edycji twierdzą, że w programie tanecznym pojawili się już wszyscy, jednak zapominają, że w "między czasie" na scenie show-biznesu pojawią się coraz nowsze nazwiska, które sukcesywnie są zapraszane do tego formatu. "Taniec z Gwiazdami" jest na ekranach już od 19. lat(!), a niektóre występy są w moim sercu do dziś. Czy niżej wymienione tańce są również waszymi faworytami? Sprawdźcie!

"Tanic z Gwiazdami" od początku

Program "Taniec z Gwiazdami" od zawsze ma dokładnie takie same zasady. Format ten jest realizowany na licencji BBC Studios i najpierw widzowie mogli oglądać go na antenie TVN, a następnie w 2014 roku został przejęty przez Polsat. W przeciągu tych lat zmieniał się reżyser, choreograf, orkiestra, prowadzący, jurorzy czy sztab od kostiumów, fryzur i makijażu. Jest tylko jedna osoba, która pozostała niezmieniona przez wszystkie lata trwania programu "Taniec z Gwiazdami" i jest nią...Iwona Pavlović, która od 2005 roku z dumą ocenia gwiazdy i tancerzy wspierając ich, ale też niejednokrotnie "karcąc" niskimi ocenami za wstęp. W trakcie trwania programu otrzymała pseudonim "Czarnej Mamby" i to właśnie jej opinii najczęściej obawiają się uczestnicy show.

Zasady programu są znane wszystkim, ponieważ od lat są one niezmienne. Do "Tańca z Gwiazdami" zapraszane są gwiazdy oraz profesjonalni tancerze, którzy przez sześć dni ćwiczą swoje choreografie taneczne, a następnie prezentują je podczas odcinka na żywo. Następnie jury ocenia ich zmagania dając odpowiednie noty, jednak nie da się ukryć, że uczestnicy show najbardziej liczą na telewidzów, którzy za sprawą smsów lub aplikacji mogą oddać głos na swoich idoli. W tym programie liczy się popularność oraz umiejętności taneczne, aktorskie i akrobatyczne.

Najlepsze występy "Tańca z Gwiazdami" w TVN-ie

Nie da się ukryć, że przez lata w programie "Taniec z Gwiazdami" pojawiło się wiele doskonałych występów, niejednokrotnie ocenionych na najwyższą możliwą punktację, jednak chciałabym przywołać takie, które zapadły w pamięci wielu i pomimo upływu lat wciąż rozpalają do czerwoności. Niewątpliwie w drugiej edycji "Tańca z Gwiazdami" fani śledzili poczynania dwóch par, które okazały się być finałowymi zestawienia, a co więcej głośno mówiono o ich romansach! Mimo że edycję wygrali Marcin Hakiel i Katarzyna Cichopek to jive Małgorzaty Foremniak i Rafała Maseraka jest tańcem, który sprawił mi dużą radość! Para nie otrzymała za występ 40. punktów, a jedynie 36, jednak występ był pełen energii i wigoru co zachwyca po dziś dzień! Występ Rafała i Małgorzaty można obejrzeć poniżej i zaczyna się w 59:45 minucie:

W czwartej edycji "Tańca z Gwiazdami" pojawiła się Kinga Rusin, której rumbę mam przed oczami aż do teraz. Wraz ze Stefano Terrazzino stworzyli coś absolutnie światowego! Magia to mało powiedziane!

Fani Justyny Steczkowskiej zapewne pamiętają, jak dała się ponieść emocjom w tangu. To był prawdziwy ogień na parkiecie, a w roli tancerza i choreografa ponownie zobaczyliśmy Stefano Terrazzino! To było absolutnie bezbłędne wykonanie i podobnie myśleli wówczas jurorzy, którzy ocenili występ Justyny Steczkowskiej na 39 punktów! Czy Wam również zapiera dech w piersiach? Spójrzcie na archiwalne wideo z występu wokalistki( 56. minuta):

A pamiętacie ten ogień na parkiecie "Tańca z Gwiazdami", gdy na parkiet weszła Natasza Urbańska i zatańczyła sambę? Wraz z Janem Klimentem otrzymali maksymalną liczbę punktów, a Iwona Pavlović nie mogła wyjść z podziwu:

Na taką sambę czekaliśmy 10 edycji- 5 lat! Samba jest tak trudna(...) Zrobiłaś to genialnie! - piała Iwona Pavlović.

Obejrzyjcie sambę Nataszy poniżej(52:15 ):

Nie będzie chyba dla nikogo zdziwieniem, gdy wymienię kolejny taniec Nataszy Urbańskiej, który był bezapelacyjnie był jednym z najlepszych w całej historii programu "Taniec z Gwiazdami". Natasza była jedną z nielicznych gwiazd, które nie dość, że tańczyły z pełną pasją i emocją to jeszcze kładły duży nacisk na technikę taneczną, która jest niebywale trudna! Spójrzcie tylko na tango argentyńskie aktorki (08:18):

Niestety, Natasza Urbańska nie wygrała wówczas swojej edycji. Lepsza, zdaniem widzów była Anna Mucha wraz z Rafałem Maserakiem. W mojej ocenie był to jeden z najmniej sprawiedliwych werdyktów programu "Taniec z Gwiazdami". Jednak wiadomym jest, że na tamten czas Anna Mucha była bardziej rozpoznawalna wśród odbiorców.

Najlepsze występy "Tańca z Gwiazdami" w Polsacie

Po niespełna trzy letniej przerwie od programu "Taniec z Gwiazdami" stacja Polsat postanowiła przejąć format i od 2014 roku właśnie w tej telewizji widzowie oglądają zmagania par. Wówczas w roli jurora pojawił się Andrzej Grabowski, a prowadzącymi zostali Krzysztof Ibisz i Anna Głogowska, którą w późniejszych latach zstąpiła Paulina Sykut-Jeżyna.

Pierwszą edycję w Polsacie wygrała Aneta Zając, której freestyle wzbudził poruszenie wśród widzów. Emocje były nie do opisania! Jej każdy występ był na miarę finału show i na całe szczęście widzowie docenili jej zmagania! Spójrzcie na ten przejmujący i wzruszający występ:

Bardzo długo czekałam na kolejny występ, który wzruszy mnie podobnie, jak występ Anety Zając, jednak przez wiele edycji nie doświadczyłam podobnym emocji. Aż do piątej edycji Polsatu, w której zobaczyłam taniec finałowy Anny Karczmarczyk i Jacka Jeschke. Ich freestyle był połączeniem tańca współczesnego, paso doble, tanga i sprawił, że widz był przeprowadzony przez szereg zmiennych emocji! Musicie zobaczyć ich występ!

Następnie rozpoczęła się "era Jana Klimenta", który wygrywał jedną edycję za drugą i tak doprowadził trzy gwiazdy do Kryształowej Kuli- Natalię Szroeder, która zachwycała w każdej odsłonie, Beatę Tadlę oraz niewidomą Joannę Mazur. Kobieta od pierwszego odcinka była bezbłędna w swoich występach, jednak jej finałowy freestyle sprawił, że wraz z przyjaciółmi z branży tanecznej płakaliśmy i przez długi czas nie mogliśmy uspokoić emocji! Ta historia opowiedziana przez taniec zapadła w mojej pamięci już na zawsze!

Mimo że 10. edycję "Tańca z Gwiazdami" wygrał Damian Kordas nie mogę pominąć Barbary Kurdej-Szatan, która okazała się naprawdę świetna tanecznie. Wiele jej występów zyskało maksymalną punktację wśród jurorów, jednak dla mnie najwspanialszym występem okazało się paso doble. Może dlatego, że byłam wówczas na parkiecie razem z Basią oraz Jackiem...

Fani Julii Wieniawy śledzili jej poczynania w programie "Taniec z Gwiazdami", a celebrytka z odcinka na odcinek zaskakiwała coraz mocniej. Rozwijała swoje skrzydła pod okiem niezastąpionego Stefano Terrazzino, a ich rumba była na poziomie światowym!

Traf chciał, że zarówno mnie, jak i telewidzów najmocniej za serca chwytają występy finałowe i idąc tym tokiem kolejnym wykonaniem, które chciałabym przywołać był show dance autorstwa Kajry i Rafała Maserka. Zatańczyli oni wówczas do utworu Justyny Steczkowskiej- "Wracam do domu", a w studiu widać było wzruszenie nawet wśród produkcji! Spójrzcie na ich występ:

Dużym zaskoczeniem była para męsko-męska, która pierwszy raz w "Tańcu z Gwiazdami" pojawiła się na parkiecie i doszła aż do finału. Jacek Jelonek i Michał Danilczuk zaskakiwali z tygodnia na tydzień coraz mocniej, jednak ich pierwszy występ skradł serca wielu! Ich jive był pełen energii i zabawy, a przecież o to chodzi w tym tańcu:

Przedostatnia edycja była magiczna i zgromadziła naprawę wielu odbiorców. Ostatecznie pogram wygrała Anita Sokołowska, jednak walc wiedeński Maffashion czy paso doble Roksany Węgiel sprawiły, że miałam ciarki na całym ciele. Podobnie zresztą jak widzowie, którzy tłumnie komentowali poczynania kobiet na parkiecie.

To paso doble było najlepszym wykonaniem, jakie widziałam w swoim życiu - pisali fani Roksany Węgiel.

Anita Sokołowska za to przeszła samą siebie w show dance i wraz z Jackiem Jeschke stworzyła choreografię na miarę pokazu na profesjonalnym turnieju tańca. Akrobacje, jakie wykonała aktorka są bardzo trudne i wymagają wielkiego skupienia:

15. edycja "Tańca z Gwiazdami"

Obecnie trwa 15. edycja "Tańca z Gwiazdami", a widzowie zobaczyli dopiero dwa odcinki show. Nie da się ukryć, że w tabeli wyników widać, kto jest faworytem jurorów i póki co jest to Vanessa Aleksander. Aktorka młodego pokolenia nie nagrywała wiele materiałów z prób tanecznych, więc nie wiadomym było, jak wygląda poczucie rytmu czy sprawność dziewczyny. Pierwszy odcinek nowego sezonu "Tańca z Gwiazdami" spowodował, że oczy wszystkich były skierowane właśnie na nią! Vanessa i Michał otrzymali 40. punktów za swoje paso doble, a ja przyznam szczerze miałam ciarki na całym ciele i próbowałam powtrzymać łzy wzruszenia nad jej talentem! Nieprawdopodobnie utalentowana aktorka jest zdecydowanie moją faworytką sezonu i mam nadzieję, że będzie mi dane obejrzeć jej finałowy występ! Nie można odebrać również wielkiego talentu Julii Żugaj, która w mojej opinii również powinna pojawić się w finale 15. edycji show.

A jakie są Wasze ulubione występy wszystkich edycji "Tańca z Gwiazdami?

