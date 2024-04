Anita Sokołowska i Jacek Jeschke to jedna z par, które dostają najwyższe noty w "Tańcu z Gwiazdami". Nie brakuje tu zarówno talentu jak i ciężkiej pracy, co możemy zaobserwować na social mediach Anity i Jacka.

Reklama

Anita Sokołowska, trenując do "Tańca z Gwiazdami" nagle upadła na parkiet

Anita Sokołowska znana niegdyś przede wszystkim jako znakomita aktorka i ulubienica fanów dzięki serialowi "Przyjaciółki", odnalazła się również w tańcu. Na każdym kroku pokazuje, że taniec płynie jej w żyłach. Jak wiadomo, nie zawsze jest łatwo i bywają chwile zwątpienia i zmęczenia. Tak też było tym razem. Partner taneczny aktorki postanowił nagrać Anitę podczas treningu.

Anitko, co się dzieje? - słyszymy na początku nagrania.

Zobacz także: Anita Sokołowska otwarcie o dalszym udziale Kaźmierskiej w programie "Taniec z Gwiazdami"

Anita Sokołowska i Jacek Jeschke

Sokołowska leży na parkiecie. To własnie tu przygotowuje się do kolejnego odcinka "Tańca z Gwiazdami". Widać, że jest zmęczona i chciałaby, aby ten trening już się skończył, ale po dalszej części rozmowy między tancerzem i aktorkom dowiadujemy się, że taneczne kroki w dzisiejszym dniu, będą im towarzyszyły jeszcze co najmniej godzinę.

Żyjesz? Żyjesz? Dzisiaj dopiero cztery godzinki trenujemy. Daj spokój - zażartował Jeschke.

Anita zapytała, ile jeszcze czasu zostało do końca treningu, ale jak widać, odpowiedź ją nie usatysfakcjonowała. Zawinęła się w kłębuszek, jakby chciała już tylko odpocząć. Jacek, nie ułatwił tego, aby Sokołowska wstała z parkietu. Dodał, że jeszcze o godzinie 18 się widzą.

Zobacz także

Instagram@JacekJeschke

Widać, że treningi "TzG" są niezwykle wyczerpujące i potrzeba do nich pełnej mobilizacji, co oczywiście dzieje się w przypadku pary numer 10. Już chwilę później Anita Sokołowska tańczyła przed lustrem, odpowiadając na taniec Różyczki, która nagrana została przez swoją mamę Hannę Żudziewicz również tańczącą przed lustrem.

Reklama

Myślicie, że Anita i Jacek znajdą się w finale?

Wojciech Olkusnik/East News