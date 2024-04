Anita Sokołowska i Jacek Jeschke powinni rozpocząć przygotowania na półfinałowego odcinka "Tańca z Gwiazdami", który odbędzie się już w najbliższą niedzielę. Jacek Jeschke trenuje, ale z inną partnerką... Co dzieje się z Anitą Sokołowską? Czy da radę wystąpić w jednym z ważniejszych odcinków tego sezonu?

Reklama

Anita Sokołowska zrezygnowała z dalszego udziału w "Tańcu z Gwiazdami"?

Głosami widzów i jurorów Anita Sokołowska oraz Jacek Jeschke dostali się do półfinału "Tańca z Gwiazdami", co oznacza, że czeka ich bardzo dużo pracy, aby zagwarantować sobie miejsce w wielkim finale show. Ostatni odcinek przyniósł wiele pięknych emocji, ponieważ Anita Sokołowska zaprosiła na parkiet swojego brata, który zatańczył z nią wzruszającego walca wiedeńskiego. Teraz jednak występ aktorki stoi pod znakiem zapytania, ponieważ jej taneczny partner- Jacek podzielił się nagraniem z treningu, na którym nie widać Anity, a w jej zastępstwie jest inna tancerka. Czy Anita Sokołowska była już na tyle przeciążona treningami, że postanowiła odpuścić kolejne próby? A może całkowicie zrezygnowała z dalszej rywalizacji w programie?

Adam Jankowski/REPORTER/East News

Jacek Jeschke postanowił podzielił się nagraniem a tuż obok niego widzowie mogli zobaczyć Hanię Żudziewicz oraz ich córeczkę - Różę. Wygląda na to, że Anita Sokołowska postanowiła zrobić sobie wolne od treningu w poniedziałkowy wieczór i nie uczestniczyła w treningu, a Jacek Jeschke mimo wszystko starał się doszkalać choreografię do półfinałowego odcinka "Tańca z Gwiazdami". Dzięki temu, że Hania Żudziewicz również jest tancerką, zapewne pomagała Jackowi w ułożeniu kroków dla Anity i aktorka nie musiała być obecna na wieczornej próbie.

@jacekjeschke

Wygląda na to, że to jedynie mała przerwa na zregenerowanie swoich sił i już niedługo Sokołowska ponownie przyjdzie na salę taneczną i będzie uczyła się kroków do dwóch nowych tańców.

Trzymacie kciuki za Anitę i Jacka? My tak!

Zobacz także

Reklama

Zobacz także: Cali na biało Anita Sokołowska i Jacek Jeschke w "Tańcu z Gwiazdami" zamrozili widzów. Czarna mamba prawie się popłakała