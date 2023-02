Eurowizja 2023: Sandra Kubicka trzyma kciuki za jednego kandydata i wbije szpilę innym? 

Sandra Kubicka w preselekcjach do Eurowizji 2023 kibicuje Dominikowi Dudkowi, w którego teledysku pojawiła się wraz z Aleksandrem Baronem. Być może właśnie dlatego wybór kandydata na reprezentanta Polski w tegorocznym konkursie mocno przykuł jej uwagę. Ponieważ modelka wiele lat spędziła w Stanach Zjednoczonych, angielski z pewnością ma w jednym palcu. Z tego powodu postanowiła ostro skrytykować wszystkich polskich artystów, którzy śpiewają w tym języku. Ma na myśli kandydatów, którzy wezmą udział w polskich preselekcjach?

Sandra Kubicka już wie, kto powinien reprezentować Polskę na Eurowizji 2023

Już 26 lutego w TVP 1 odbędą się polskie preselekcje do Eurowizji 2023. Znamy już 10 wykonawców, którzy powalczą o możliwość reprezentowania naszego kraju podczas tego konkursu. Wśród nich znalazł się m.in. Dominik Dudek, zwycięzca ostatniej edycji "The Voice of Poland", z piosenką "Be Good". To właśnie jemu najmocniej kibicuje nowa gwiazda TVP - Sandra Kubicka. Co więcej, Kubicka z partnerem, Baronem, wzięli udział w teledysku do piosenki. Klip ten był zresztą gorąco komentowany w mediach, a gwiazdorska para nie uniknęła krytyki. Internauci zasugerowali, że Sandra Kubicka i Aleksander Baron wyśmiewają się w nim z bezdomnych.

Serio, ta piosenka jest tak totalnie "amerykańska". Dominik śpiewa bez akcentu, a to jest turbo szpan, jeśli ma nas reprezentować na światowej scenie [...]. Wszyscy kochają Coldplay, Imagine Dragons, a Dominik taki jest. Serio, myślę, że jeżeli poleci reprezentować nasz kraj, to dojdzie bardzo daleko. Do tego ma taki urok, którym skradł nasze serca w "The Voice". Chłopak w czapce z ręką w kieszeni. Dominik, dajesz! Wspieramy serduchem - zagrzewa do walki Sandra Kubicka.

Instagram/@sandrakubicka

Przy okazji Kubicka wbiła szpilę artystom, którzy śpiewają po angielsku:

- Może macie inne zdanie, ale jak ja słyszę niektóre polskie gwiazdy śpiewające po angielsku to mi uszy krwawią i już wolałabym, żeby śpiewały po polsku. No ale wiadomo - wychowałam się za granicą, więc może też jestem na to uczulona - skwitowała Sandra Kubicka.

Kogo ma na myśli prezenterka?

Instagram / sandrakubicka

Modelka nie powiedziała wprost o kogo chodzi. Warto przypomnieć, że w preselekcjach piosenki w języku angielskim zaśpiewają m.in. Natasza Urbańska, Maja Hyży czy Kuba Szmajkowski.

67. Konkurs Piosenki Eurowizji odbywać się będzie w dniach: 9., 11. oraz 13 maja na M&S Bank Arena w Liverpoolu. Tradycyjnie najpierw będą dwa koncerty półfinałowe, a ostatniego dnia - wielki finał wydarzenia.

Czekacie na Eurowizję 2023?

Instagram @sandrakubicka