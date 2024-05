Za nami pierwszy półfinał Eurowizji 2024. To właśnie dzisiaj Luna zaprezentowała się z utworem "The Tower". Czy Polka ma szanse na awans do wielkiego finału konkursu? Oto pierwsze komentarze po występie naszej reprezentantki.

Komentarze po występie Luny na Eurowizji 2024

W niedzielę Luna zachwyciła na Turkusowym Dywanie podczas ceremonii otwarcia 68. Konkursu Piosenki Eurowizji w Malmo. A już dziś 7. maja wzięła udział w pierwszym półfinale, gdzie zaprezentowała się ze swoim utworem "The Tower".

Już zdjęcia z prób do występu Luny na Eurowizji 2024 wywoływały dyskusję. Internauci rozmawiali na temat scenografii m.in. robiącej wrażenie grafiki z koniem, a także kreacji scenicznych zarówno wokalistki jak i tancerzy. Kilka dni przed Eurowizją Luna w rozmowie z TVP mówiła:

Pierwszy raz czuję taki wewnętrzny spokój, pewność i uśmiech się pojawił, taka pogoda ducha się we mnie pojawiła. Już nie aż taki ogromny stres

Aktualnie jesteśmy już po długo wyczekiwanym występie Polski na Eurowizji. Jak poradziła sobie Aleksandra Wielgomas znana jako Luna na Eurowizji? Na ostateczny werdykt musimy jeszcze poczekać, natomiast w sieci pojawiły się już pierwsze komentarze.

eurovision.tv

Po występie Luny fani są podzieleni. Pojawiło się wiele komentarzy od osób, które mimo wszystko głosowały na Polskę i wspierały ją całym sercem. Komentując występ piosenkarki miłymi słowami:

Jest ogień!!!

Slay !!! Jakież to było dobre!! Luna, jesteśmy dumni! Nie zawiodłaś!!

Duma.

eurovision.tv

Nie zabrakło również mniej przychylnych komentarzy od widzów, którym występ polskiej reprezentantki się nie spodobał. Nie ukrywając, że są zawiedzeni. Pod ostatnim nagraniem z występu napisali wiele słów rozpaczy:

Jak można samemu sobie wybrać piosenkę w nie swojej tonacji? Zwrotki były dla niej za nisko i dlatego taki słaby wokal wyszedł. Wbrew pozorom nisko jest trudniej spiewac niż wysoko.

Mam wrażenie, że było coś nie tak... Nie tak z odsłuchem lub coś innego.

Na tle pozostałych występów to jest bardzo, bardzo źle.

