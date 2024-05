Maffashion zdecydowała się na zaskakujące podsumowanie ostatnich wydarzeń i nie ukrywa, że przez ostatnie 9 tygodni bardzo przyzwyczaiła się do treningów i do kolejnych odcinków "Tańca z Gwiazdami", ale przyszedł czas na powrót do rzeczywistości. Julia Kuczyńska zdradziła też, jak miło spędziła ostatni weekend i wspomina o Michale Danilczuku.

Maffashion podzieliła się nowiną

14. edycja "Tańca z Gwiazdami" dobiegła końca, a finaliści nadal decydują się na podsumowania i wspominają czas spędzony na sali treningowej. Teraz to Maffashion opublikowała obszerny wpis, w którym opowiedziała, jak wyglądały jej ostatnie dwa tygodnie. Influencerka nie ukrywa, że nadrabia zaległości w pracy oraz te towarzyskie i przyznała, że przez cały czas jej udziału w "Tańcu z Gwiazdami" jej życie wyglądało zupełnie inaczej niż dotychczas, a powrót do rzeczywistości wcale nie był łatwy:

Kilka kadrów z ostatnich dwóch tygodni. Powrót do normalności. I uwaga szykuję dla Was kilka smaczków w najbliższych tygodniach i miesiącach. Nadrabiam zaległości nie tylko służbowe, zdrowotne ale i towarzyskie. Odpowiadając na pytania „czy już tęsknię za programem?” Ha! Owszem! Człowiek przez 9 tygodni wszedł w pewien tryb. Nie tylko głowa, ale i ciało czują dużą zmianę. Ostatnia niedziela była „interesująca”. Sami pisaliście mi, że odruchowo włączyliście o 20:00 Polsat. Coś niesamowitego. Setki razy dziękowałam i gratulowałam każdemu z osobna w tej pięknej przygodzie. Kolejna edycja programu mam nadzieję dostarczy wszystkim równie dużo emocji. Będę oglądać!

Julia Kuczyńska przyznała, że ma teraz pracowity okres, ale już wkrótce razem z Michałem Danilczukiem planują spotkanie z osobami, które jakiś czas temu zostały nominiowane na Instagramie Maff.

Weekend upłynął przemiło, ciepło, rodzinnie. Najbliższe dni spędzę pracowicie. A w następnym tygodniu realizujemy z @michael_danilczuk spotkanie z wybranymi osobami w związku z akcją z #TzG. W kontakcie napisała Julia Kuczyńska.

Post skomentowało wielu fanów Maffashion. Wszyscy cieszyli się osiągnięciami influencerki i tym, że pomimo ogromu pracy jest szczęśliwa.

Trzymam kciuki jak najmocniej za Was. Dopiero w tym programie pokazałaś, jaka jesteś naprawdę. Chciałabym mieć taką kumpelę jak Ty, bo pokazałaś, że drugi człowiek jest dla Ciebie największą wartością - napisała jedna z fanek.

Szyk klasa elegancja modelka - skomentowała kolejna osoba.

Jak wiadomo, już w trakcie trwania 14. edycji internauci spekulowali o relacji Maffahion z Michałem Danilczukiem. Do tej pory nie odnieśli się do tych plotek, ale wygląda na to, że są dobrymi przyjaciółmi. Ostatnio blogerka zabrała nawet swojego partnera tanecznego na rodzinną uroczystość.

