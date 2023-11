Wielki dzień dla Julii Wieniawy! Aktorka i wokalistka w końcu rozpoczęła pracę jako jurorka w nadchodzącej edycji "Mam talent" w TVN! Julia pokazała zdjęcia z pierwszych castingów do show i poprosiła fanów o trzymanie kciuków nie tylko za uczestników, ale i za nią. Zobaczcie jak wypadła!

Już kilka miesięcy temu stacja TVN poinformowała o rewolucyjnych zmianach w "Mam talent". Z posadą jurorów pożegnali się Małgorzata Foremniak oraz Jan Kliment. Aktorkę i tancerza zastąpili wymieniona wyżej Julia Wieniawa oraz Marcin Prokop (dotychczasowy prowadzący show). Gospodarzami wiosennej, piętnastej odsłony hitowego programu będą zaś Agnieszka Woźniak-Starak oraz Jan Pirowski. W poniedziałek, 27 listopada, ruszyły pierwsze nagrania, o czym Wieniawa poinformowała za pośrednictwem swojego Instagrama:

Let’s go! Zaczynamy pierwsze castingi @mamtalent_tvn @tvn.pl ❤️‍????????✨ Trzymajcie kciuki za uczestników (i za mnie tez, nie obrażę się????)! Looove

Gwiazda pokazała również pierwsze fotki z garderoby, a fani zaczęli chętnie komentować jej wpis! Nie zabrakło również wsparcia ze strony gwiazd!

Dla Julii Wieniawy to debiut w roli jurorki w programie rozrywkowym. Wcześniej brała udział w "Tańcu z Gwiazdami", ale jako uczestniczka (zajęła wysokie, drugie miejsce). Swego czasu w mediach pojawiła się plotka, że za udział w hicie TVN Julka zarobi niemal pół miliona złotych (dla porównania - Agnieszka Chylińska miałaby otrzymać gażę w wysokości 300 tysięcy). Wieniawa jednak szybko zdementowała te doniesienia:

Nie wiem, kto to wymyśla i nie podoba mi się zaglądanie do czyjegoś portfela. A te kwoty mają się nijak do rzeczywistości.

mówiła gwiazda