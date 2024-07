1 z 10

20 stycznia minął termin zgłoszeń do krajowych eliminacji do konkursu Eurowizji 2017. TVP ma kilka dni na wybranie od 5 do 10 artystów, którzy wezmą udział w koncercie preselekcji już 11 lutego 2016 roku. Poznamy ich najpóźniej do 27 stycznia. Którzy artyści ogłosili chęć reprezentowania nas na tym konkursie? Poznajcie wszystkie szczegóły!

Eurowizja 2017 - kto z Polski? Kto się zgłosił do preselekcji?

Znamy już ponad 15 artystów, którzy wyrazili chęć reprezentowania nas na Eurowizji 2017. Jednak to TVP wraz ze specjalną komisją podejmie decyzję, kto weźmie udział w polskich preselekcjach. Wśród chętnych gwiazd brakuje jednak dużych nazwisk. Przypomnijmy, że w poprzednim roku o udział w konkursie walczyli m.in. Edyta Górniak, Margaret czy Natalia Szroeder. Jak jest w tym roku? Swoje utwory do TVP wysłali m.in. Mateusz Maga, Mariusz Wawrzyńczyk, AreQue, Paulla, Kaja Paschalska, Alicja Ruchała, Anna Cyzon, Ada Szulc i HeloLove, Wojtek Bałwako, Marta Zalewska czy Wojciech Ezzat.

Aneta Sablik, zwyciężczyni niemieckiego "Idola", chce jechać na Eurowizję

Polskę na Eurowizji 2017 chce reprezentować również Aneta Sablik - Polka, która od lat robi spektakularną karierę w Niemczech. W 2014 roku wygrała 11. edycję tamtejszego "Idola" (w nagrodę otrzymała 500 tys. euro!). Jej płyta "The One" została zaś bestsellerem. Do TVP wysłała utwór ""Ulalala":

Kochani, mam ogromną przyjemność przedstawić Wam mój najnowszy singiel "Ulalala", mam nadzieję, że Wam się spodoba! :D Również z tym utworem, zgłosiłam się do polskich preselekcji na Eurowizję 2017! 3majcie kciuk - pisze Aneta Sablik na Facebooku na którym ma ponad 650 tys. fanów!

Aneta Sablik ma 27 lat, pochodzi z Bielska Białej. Jej muzyczną inspiracją jest Beyonce. Po wygranej w Idolu zaśpiewała m.in. w programie Must be The Music.

Kiedy zgłoszą się "duże nazwiska"?

Na liście chętnych gwiazd na Eurowizję 2017 brakuje tzw. dużych nazwisk - martwią się fani Eurowizji w naszym kraju. Dlaczego? Powodów może być kilka. Jednym z nich jest po prostu obawa o to, że jego piosenka nie zakwalifikowałaby się do finału preselekcji. Największe gwiazda wahają się również do ostatniej chwili czy wysłać piosenkę do TVP, badając wcześniej teren i ewentualnych rywali. Jak widać, na razie konkurencja jest mała.

