1 z 10

Kaja Paschalska chce jechać na Eurowizję 2017! Aktorka znana z serialu "Klan" oraz uczestniczka trzeciej edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" zgłosiła swój utwór "On and On" w TVP. Czy jurorzy dadzą jej szansę wystąpić w polskich preselekcjach do Eurowizji 2017? Przekonamy się najpóźniej 27 stycznia.

Kaja Paschalska chce jechać na Eurowizję 2017

Według dziennik-eurowizyjny.blog.pl Kaja na Eurowizję wysłała utwór "On and On". Jej fragment już krąży w sieci. Czy Paschalska ma szansę z tym utworem podbić serca jurorów, a następnie polskich widzów? Posłuchajcie!

Kto z Polski na Eurowizję 2017?

Kto jeszcze wysłał swoje zgłoszenie do TVP? Na Eurowizję 2017 chcą jechać m.in. Mateusz Maga, Anna Cyzon, Alicja Ruchała, Wojciech Ezzat, Gosia Andrzejewicz, Leszek Stanek, Iwona Węgrowska, Anna Karwan czy Blanka Jackowska - córka Marka Jackowskiego!

Zobacz: Kto powinien reprezentować Polskę na Eurowizji 2017?! Znamy nowych chętnych artystów. Zagłosuj! PLEBISCYT

Na liście wciąż brakuje dużych nazwisk. Przypomnijmy - rok temu podczas polskich preselekcji wystąpili tacy artyści jak Natalia Szroeder, Edyta Górniak oraz Margaret. Ci wykonawcy, którzy chcą jechać na Eurowizje, swoje zgłoszenia mogą wysyłać do 20 stycznia.

Zobacz: Korwin była do tej pory fanką TTBZ. Udział Paschalskiej zmienił jej podejście

Zobaczcie w galerii nowe zdjęcia Kai Paschalskiej!