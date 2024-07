1 z 8

W niedzielny wieczór odbył się czwarty i jednocześnie ostatni półfinał siódmej edycji Must Be The Music. Wyłoniono kolejnych dwóch finalistów, a gościem specjalnym była Aneta Sablik. Kilka tygodni temu Polka wygrała niemieckiego "Idola", a zaledwie kilka dni później na rynku zadebiutował jej singiel i zrealizowany na Majorce teledysk. Przypomnijmy: To będzie przebój tego lata: zagraniczny klip Anety Sablik

Wokalistka zaprezentowała na scenie singiel "The One" i dała energetyczny występ w towarzystwie kilku tancerzy. Na tę okazję Aneta wybrała bardzo seksowną stylizację - obcisłą mini i wysokie szpilki. I był to dobry wybór, bo wysportowane i opalone ciało Sablik prezentowało się w niej znakomicie. Po występie świeżo upieczona gwiazda chętnie pozowała fotografom i widać, że ogromna popularność, która spadła na nią w ciągu ostatnich kilku tygodni, to coś, w czym świetnie się odnajduje.

Zobacz: Producenci złamali regulamin niemieckiego Idola dla Sablik

Tak Aneta Sablik wypadła wczoraj w Must Be The Music: