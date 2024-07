Iwona Węgrowska chce reprezentować nas na Eurowizji 2017, jednak... jest zrażona do konkursu. Dlaczego? W 2010 roku była o krok od zwycięstwa na polskich preselekcjach - zajęła wówczas 3. miejsce. Zamierza więc powalczyć ponownie o udział w konkursie. Niestety, na razie nie ma jeszcze piosenki:

Troszeczkę jestem zrażona do tego konkursu, jeśli mogłabym wystąpić w takich preselekcjach, wygrać je i reprezentować Polskę to z godnością i jak najlepiej potrafię. [...]. Nie wiem czy wystąpię, bo nie mam gotowej piosenki. [...] Próbowałem swoich sił i nie do końca mi się udało, ale zobaczymy, jak nagram piosenkę i nagram wokal i będę pewna, że to jest to, to czemu nie? - mówi nam Iwona Węgrowska.