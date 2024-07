1 z 13

Powrót Top Model do ramówki TVN okazał się strzałem w dziesiątkę - program cieszy się ogromną popularnością, a producenci zadbali o to, aby każdy odcinek wzbudzał emocje wśród widzów. Rywalizacja w show robi się coraz bardziej zacięta, a z Domem Modelek żegnają się kolejni uczestnicy. Przypomnijmy: Z Top Model odpadła kolejna modelka. Krupa do Wolińskiego: "Zaraz ci przypieprzę!"

Najwięcej kontrowersji wzbudza Mateusz Maga. 22-letni model pochodzi z Jarosławia i wyróżnia się mocno kobiecą urodą i charakterystycznym, dość piskliwym głosem. Zachwycony nim jest Marcin Tyszka, który twierdzi, że chłopak jest jedyny w swoim rodzaju i ma szanse na ogromną karierę w świecie mody.

Mateusz może też liczyć na ogromne zainteresowanie w sieci, choć nie zawsze pozytywne. Na Facebooku powstał bowiem wulgarny fanpejdż "Mateusz Maga Wypierdalaj", który polubiło blisko 52 tysięcy użytkowników, a w komentarzach przeważają niesmaczne żarty i mowa nienawiści. Przeciwko hejtowi w kierunku Magi protestuje głośno m.in. Madox, który też zasłynął swoją androgyniczną urodą.

Moi drodzy. Tego typu strony nie mają prawa bytu na facebooku, gdyż są niezgodne z regulaminem. Najłatwiej pozbyć się osoby, która wyróżnia się na tle innych, posiada osobowość i ma naturalne predyspozycje do wygrania programu. Po co czekać na to aż świat będzie lepszy jeśli możemy go uczynić lepszym dziś? A teraz każdy klika i zgłasza stronę - napisał na swoim profilu Madox.

Kibicujecie Mateuszowi? Myślicie, że ma szanse wygrać program?

