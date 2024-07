Paulla powraca! Gwiazda chce jechać na Eurowizję 2017! Znana piosenkarka przygotowała balladę "Chcę tam z Tobą być". A w sieci zadebiutował teledysk do singla, który jest bardzo... gorący! Nie brakuje w nim nagości oraz seksownych scen z kubańskim tancerzem Gelmisem Basabe.

Autorem muzyki i słów jest młody kompozytor Michał Kacprzak. Za teledysk odpowiedzialna jest grupa 9Liter Filmy, z którą Paulla po raz kolejny spotkała się na planie zdjęciowym. Co artystka mówi o tym utworze?

Utwór „Chcę tam z Tobą być” to ukłon w stronę moich fanów oraz to, co na prawdę czuję w głębi siebie. Wokalnie to także rozwój na mojej drodze muzycznej, gdyż po raz pierwszy nagrałam w studiu koloratury, dzięki którym udało mi się uzyskać niepowtarzalny nastrój w piosence.