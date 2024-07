Wybory Miss Universe 2012 już w środę. Polskę reprezentuje ubiegłoroczna Miss Polonia Marcelina Zawadzka. Nasza kandydatka jest doskonale przygotowana do udziału w konkursie. Perfekcyjnie włada językiem angielskim, wie co chce przekazać światu, a do tego ma dwie zachwycające kreacje zaprojektowane przez Annę Krzyżanowską.

Reklama

Po raz pierwszy chyba profesjonalne przygotowanie opłaciło się - Amerykanie są pod wielkim wrażeniem Marceliny! Jak relacjonuje, Małgorzata Herde - Dyrektor Biura Miss Polonia, która jest na miejscu:

- Marcelina radzi sobie znakomicie. Jest w doskonałej formie! Osoby pracujące przy Miss Universe bardzo ją chwalą i mówią, że to najlepsza Polska Miss! Jak przechodziłyśmy przez hotel to ludzie robili sobie z nią zdjęcia, prosili o autografy i krzyczeli: Go Poland, Win Poland!

Czy nasza narodowa duma zostanie połechtana jeszcze bardziej i Polka odniesie sukces? Możecie jej w tym pomóc! Wystarczy zagłosować na Marcelinę na stronie missuniverse.com. Każdy oddany głos, to większa szansa na wejście do półfinału. Trzymamy kciuki!

Reklama

A tak Marcelina wygląda w kreacjach przygotowanych specjalnie na Miss Universe: