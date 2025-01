Misiek Koterski jest jednym z topowych polskich aktorów, który szerszą rozpoznawalność zyskał m.in. za sprawą roli w: "Pierwszej miłości", "7 uczuć" czy "Pech to nie grzech". Gwiazdor nie ukrywa, że sporo w życiu przeszedł, jednak dziś stara się przekuwać własne doświadczenie w lekcję, która być może jest w stanie odmienić życie innych. Oprócz tego, spore zainteresowanie budzi jego życie prywatne, które układa u boku ukochanej Marceliny i synka Fryderyka. W piątkowy wieczór zakochani podzielili się wspaniałymi wieściami!

W październiku 2017 roku Marcelina Leszczak i Misiek Koterski doczekali się pierwszego owocu swojej miłości - synka Fryderyka. Od tamtej pory para przeżyła wiele wzlotów i upadków, ale ostatecznie dali im radę i w 2024 roku stanęli na ślubnym kobiercu, co było dla wszystkich wielkim zaskoczeniem. Wreszcie Marcelina i Misiek odnaleźli stabilność w swoim życiu, a rodzinną sielanką oboje chętnie chwalą się w mediach społecznościowych.

Piątkowym wieczorem, 10 stycznia, para poinformowała dumnie, że właśnie wybiła im pierwsza rocznica ślubu! Z tej okazji modelka opublikowała zdjęcie z ceremonii, a pod nim zwróciła się do ukochanego, przyznając wprost, że nie przypuszczała, iż ich historia skończy się pomyślnie.