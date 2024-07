Alicja Bachleda-Curuś od kilku tygodni przebywa w Polsce, aby promować swój nowy film "7 rzeczy, których nie wiecie o facetach". W poniedziałek wraca jednak za ocean. Bachleda-Curuś jest jedną z nielicznych polskich aktorek, które robią karierę w USA, podobnie jak Weronika Rosati czy Iza Miko. Czy Alicja Bachleda Curuś ma z nimi jakiś kontakt? Czy jest pomiędzy nimi przyjaźń czy rywalizacja? Gwiazda zdradziła to tylko nam:

Stany uczą tego, że taka konkurencja może być tylko pozytywna. Nie ma zazdrości, tak mi się wydaje, jest tam tak trudno, i jest nas aktorek tak wiele... Jeśli mówimy o jakimś staraniu się o osiągnięcie jakiegoś sukcesu, to to jest dużo pracy, ale i szczęścia. I mając tego świadomość, to życzę swoim koleżankom i kolegom wszystkiego najlepszego - mówi nam aktorka.