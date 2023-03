Gala wręczenia Oscarów 2023 może być najważniejszą w karierze Colina Farrella. Aktor, który przez długi czas był postrzegany przez branżę jako trudny, niestroniący od używek chłopak, najwyraźniej dojrzał i po raz pierwszy ma szansę zdobyć wyróżnienie dla Najlepszego aktora. Irlandczyk, którego rola w nominowanym filmie "Duchy Insherin" doczekała się wielu pozytywnych recenzji, postanowił ten wyjątkowy dzień w Los Angeles spędzić z synem, 13-letnim Henrym Tadeuszem. Nastoletnie dziecko gwiazdora i Alicji Bachledy-Curuś idzie w ślady popularnego ojca? Oscary 2023: Colin Farrell z 13-letnim Henrym Tadeuszem na szampańskim dywanie. Chłopak czuł się jak ryba w wodzie! Colin Farrell i jego syn weszli na szampański dywan podczas rozdania Oscarów 2023. Irlandzki aktor i 13-letni Henry Tadeusz szybko nawiązali reakcję z fotoreporterami. Od razu było widać, że gwiazdorowi i nastolatkowi towarzyszył świetny nastrój. Co ciekawe, chłopak nawet przez chwilę nie wydawał się zestresowany. Zobacz także: Oscary 2023: Najgorsze oscarowe kreacje wszech czasów. Te modele nadal szokują Będący owocem związku Colina Farrella i Alicji Bachledy-Curuś syn rozsyłał uśmiechy i machał do dziennikarzy. Co chwilę razem z aktorem wspierali się małymi gestami. Zarówno Farrell, jak i Henry Tadeusz z tej okazji wskoczyli w eleganckie smokingi. Oglądając 13-latka, można było odnieść wrażenie, że wizyta na ceremonii wręczenia Oscarów to dla niego po prostu kolejny dzień w biurze. Warto przypomnieć, że syn Alicji Bachledy-Curuś i Colina Farrella uczy się w Campbell Hall School. Szkoła znajduje się na północy Hollywood, niedaleko domu polskiej aktorki. Tam może korzystać z szerokiej oferty dla dzieci uzdolnionych artystycznie, chodząc na zajęcia ze śpiewu oraz tańca. Rok edukacji w tej placówce to kosz około 33 tysięcy dolarów. W...