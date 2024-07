1 z 7

Ewa Wachowicz szykuje się do kolejnej wyprawy w góry! My mamy dla Was zdjęcia z intensywnego treningu gwiazdy na siłowni! Już 3 marca wyrusza do Chile, by wspiąć się na najwyższy wulkan Ziemi - Ojos del Salado o wysokości blisko 7 000 metrów n.p. m.

Ewa Wachowicz ma na koncie już pięć zdobytych wulkanów w ramach projektu Korony Wulkanów Ziemi. W ubiegłym roku zdobyła Pico de Orizaba najwyższy, 5636-metrowy wulkan Ameryki Północnej na terytorium Meksyku oraz Mt Giluwe - najwyższy wulkan Australii i Oceanii (to pierwsza polska ekipa, która zdobyła tę górę!). Do pełnej korony brakuje jej jeszcze tylko dwóch klejnotów – wspomnianego Ojos del Salado oraz Mt. Sindley na Antarktydzie.

Wielką pasji Ewy Wachowicz jest gotowanie, ale wspinaczka górska chyba może rywalizować z kuchnią!

Zobaczcie, jak Ewa Wachowicz radzi sobie na siłowni. W marcu gwiazdę będziemy zaś mogli zobaczyć w kolejnych edycjach programów "Top Chef" oraz "Ewa gotuje".

