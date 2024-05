Już niebawem Waldemar i Dorota z "Rolnik szuka żony" zostaną rodzicami. W miniony weekend para podzieliła się radosną nowiną, ale już od jakiegoś czasu wiedzieli, że ich rodzina się powiększy. W rozmowie z Party.pl Waldemar opowiedział o tym, jak Dorotka przekazała mu tę informację. To było naprawdę romantyczne!

Waldemar z "Rolnika" zdradza, jak dowiedział się o ciąży Doroty

Waldemar i Dorota poznali się w 10. edycji "Rolnik szuka żony" i od tego czasu tworzą udany związek. Para na razie mieszka osobno, ale już w te wakacje mają zamieszkać razem. To przełomowy czas w ich życiu i to nie tylko za sprawą przeprowadzki. W maju para ogłosiła, że spodziewają się dziecka, oboje liczyli na córeczkę i los tak chciał, że ich marzenie się spełni. Ostatnio Dorota z "Rolnika" pochwaliła się nowym zdjęciem z ciążowym brzuszkiem i nie kryła swojego szczęścia, że po raz drugi zostanie mamą.

Postanowiliśmy skontaktować się z Waldemarem, by dopytać go o to, jak dowiedział się o ciąży ukochanej. Okazuje się, że pojechał wtedy do Szczecina, by odwiedzić Dorotę z okazji Walentynek. Uczestnik show nie spodziewał się, że otrzyma tak wyjątkową niespodziankę z tej okazji.

Ja osobiście jako pierwszy dowiedziałem się w Walentynki. Byłem wtedy w Szczecinie na te Walentynki i tu taka niespodzianka — powiedział Waldemar.

Waldemar z "Rolnik szuka żony" nieraz powtarzał, że ma już jednego syna więc marzy mu się córeczka. Rolnik podkreślał jednak, że nieważne czy to będzie chłopiec, czy dziewczynka i tak będzie bardzo szczęśliwy. Jednak los tak chciał, że ich marzenie się spełni.

(Dorota przyp. red.) była na badaniach i musiała czekać półtora miesiąca, żeby mieć stuprocentową pewność, że to córeczka jest — dodał.

Ponownie gratulujemy przyszłym rodzicom!

