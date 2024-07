Polsat intensywnie szykuje się d0 15. już serii "Tańca z Gwiazdami". Producenci mają nie lada wyzwanie przebić poprzednią, która wygenerowała doskonałe wyniki oglądalności. Nie szczędzą więc sił i starań, by tym razem na parkiecie pojawiły się naprawdę wyjątkowe gwiazdy. Co ciekawe, zainteresowanie programem jest tak ogromne, że celebryci sami chętnie deklarują swój udział! Kto pojawił się na tzw. giełdzie nazwisk? Lista jest imponująca!

"Taniec z Gwiazdami" jesienią 2024 - zatańczą Filip Lato i Alicja Bachleda-Curuś?

Po ostatniej edycji "Tańca z Gwiazdami", którą wygrali Anita Sokołowska i Jacek Jeschke, taneczne show znów stało się oczkiem w głowie producentów i dyrektorów w Polsacie. Jak donosi pomponik.pl zbliżająca się odsłona ma przebić wszystkie dotychczasowe. Od tygodni więc prowadzone są rozmowy z topowymi polskimi gwiazdami. Serwis donosi, że na liście potencjalnych kandydatów znaleźli się... raper Liroy, pisarka Katarzyna Bonda, aktorka Alicja Bachleda-Curuś oraz... Danuta Martyniuk, żona Zenka Martyniuka, która niedawno została okrzyknięta "polską Shakirą". Producenci przeprowadzili już rozmowy z każdym z nich, jednak na ostateczne efekty tych trzeba jeszcze poczekać. Oficjalne ogłoszenie wszystkich par nastąpi na prezentacji jesiennej ramówki Polsatu, a ta już na początku sierpnia.

Wojciech Strozyk/REPORTER

Już wcześniej głośno plotkowano, że na parkiecie pojawią się również Karolina Gilon (według portalu prowadząca "Love Island" wciąż rozważa ofertę), Julia Żugaj, Majka Jeżowska (sama przyznała, że weźmie udział w show), Filip Bobek, Mariusz Czerkawski czy Mikołaj Roznerski (jednak gwiazdor "M jak miłość" w rozmowie z Party.pl zaprzeczył podobnym spekulacjom).

Co ciekawe, Super Express donosi o kolejnym niemal pewnym nazwisku - swoich sił w tańcu ma spróbować... wokalista Filip Lato - dwukrotny zwycięzca "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"!

Filip Lato

Według informacji pomponik.pl Polsat zmienił decyzję w sprawie ilości par w show. Wcześniej informowano, że będzie to 10 par, teraz okazuje się, że jednak 12 - i to właśnie ze względu na zainteresowanie wśród samych gwiazd. Pewny jest również udział nowych tancerzy - niedawno zakończyły się castingi dla trenerów. Nowością w "Tańcu z Gwiazdami" będzie również... "dogrywka"! O co chodzi?

W niektórych odcinkach pary, które otrzymały najmniej punktów dostaną szansę na ponowne zatańczenie. W dogrywce jednak nie będą ich już oceniać widzowie, ale sami jurorzy i to ich głos przesądzi o dalszym udziale w programie. informował portal Wirtualne Media

Nie zmieni się za to skład jury, w którym ponownie zobaczymy Iwonę Pavlović, Ewę Kasprzyk, Rafała Maseraka oraz Tomasza Wygodę.

A Wy kogo chcielibyście zobaczyć w "Tańcu z Gwiazdami 15"?