Ola Kwaśniewska lubi sukienki w stylu new look, które podkreślają talię i rozszerzają się w kierunku bioder. I dobrze, bo wygląda w nich fantastycznie. Właśnie taką sukienkę - małą białą miała na sobie na gali "Najlepsze dla Urody 2013". Minimalistyczny romantyzm świetnie pasuje do Oli.

Reklama

Do tego zestawu gwiazdy dobrała zielone, metaliczne szpilki w szpic i srebrną torebkę - puzderko od Sabriny Pilewicz. W ramach dodatków miała na sobie też kolczyki z błyszczącymi szkiełkami. Świetnym uzupełnieniem była tu pomarańczowa szminka, która dodawała nietuzinkowego charakteru i rozweselała zestaw. Brawo!

Reklama

Zobaczcie więcej zdjęć: