Pierwsze miesiące nowego roku Aleksandra Kwaśniewska może zaliczyć do tych mniej udanych. W styczniu tabloidy donosiły, że jej była już menadżerka okradła ją na naprawdę bajońskie kwoty, a ona sama postanowiła zakończyć z nią współpracę. Niedawno okazało się też, że programu Kwaśniewskiej zabraknie w wiosennej ramówce Polsat Cafe. Przypomnijmy: Najpierw afera z Herde, a teraz... Kwaśniewska straciła pracę

Czy to oznacza koniec kariery telewizyjnej córki byłego prezydenta? Niekoniecznie. Nazwisko Kwaśniewskiej wciąż wzbudza zainteresowanie i przyciąga potencjalnych pracodawców. Jak donosi "Flesz", Aleksandra zdążyła już otrzymać kilka intratnych propozycji, a brak "Małej Czarnej" nie wyklucza dalszej współpracy z Polsatem. Stacja widziałaby ją w programie o show-biznesie. Sama zainteresowana potwierdza te informacje, ale daje do zrozumienia, że nie będzie śpieszyć się z ostateczną decyzją. Pewne jest natomiast to, że gwiazda wciąż będzie przeprowadzać ekskluzywne wywiady dla magazynu "Viva!".

Dostałam inną propozycję (z Polsat Cafe - przyp. red.), ale sprawa jest jeszcze otwarta i nie mogę zdradzać szczegółów. Dostaję teraz sporo propozycji i często jedne wykluczają drugie, więc muszę się pięć razy nad wszystkim zastanowić. Tym bardziej, że te, które interesują mnie najbardziej, wymagają największych nakładów czasu - wyznaje w rozmowie z "Fleszem" Aleksandra Kwaśniewska.

