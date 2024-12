Przez ponad 10 lat Agnieszka Laskowska pracowała dla stacji TVN, a następnie przeniosła się do Polsatu, gdzie spędziła 17 lat. Teraz dziennikarka postawiła na zmiany i poinformowała, że z końcem roku rozstaje się ze stacją.

Agnieszka Laskowska odchodzi z Polsatu po 17 latach

Jak wiadomo, zmiany w telewizji są nieuniknione. Nieraz z największych stacji w Polsce znane nazwiska odchodziły do konkurencji. Ostatnio Darek Stolarz zakończył współpracę z TVN i z programem "Totalne remonty Szelągowskiej", by dołączyć do ekipy "Nasz nowy dom" w Polsacie. Teraz ujawniono z kolei, że jedna z dziennikarek Polsatu postanowiła pożegnać się ze stacją po wielu latach.

Od 2007 roku Agnieszka Laskowska jest związana z Telewizją Polsat. Dziennikarka prowadziła m.in. format informacyjno-publicystyczny "Dzień na Świecie", który jest nadawany od 2008 roku. W programie goszczą eksperci i publicyści, którzy analizują wydarzenia w Europie i na innych kontynentach. Po 17 latach pracy dla stacji Laskowska postanowiła rozstać się Polsatem i widzami.

Żegnam się z Polsatem po 17 latach pracy - formalnie rozstajemy się 31 grudnia. Prawie dwie dekady o intensywnej pracy, z czego czternaście w programie ''Dzień na Świecie'' to najwyższa pora, żeby ruszyć dalej – powiedziała dziennikarka dla wirtualnemedia.pl

Agnieszka Laskowska będzie pojawiać się na antenie Polsatu już tylko do końca tego roku. Na swoim profilu na Instagramie dziennikarka poinformowała o zmianach, które pojawią się w jej życiu wraz z początkiem nowego roku.

Koniec roku, początek roku. Zmiany, zmiany, zmiany. Pora ruszać dalej – napisała Agnieszka Laskowska.

Widzowie i bliscy dziennikarką są zaskoczeni tą wiadomością i życzą jej samych sukcesów na drodze zawodowej. Inni z kolei nie mają wątpliwości, że Laskowska jeszcze zaskoczy swoimi planami zawodowymi.

Szkoda. Ale życzę powodzenia

Aga. Powodzenia! Zawojujesz świat

Agunia powodzenia i trzymam kciuki za Ciebie!!!

Aga, dziękuję i życzę powodzenia – piszą internauci.

W ciągu ostatniego roku z Grupy Polsat Plus do TVP przeszli m.in. Piotr Jędrzejek, Monika Sawka, Anna Łubian-Halicka, Klaudia Kocimska, Ewa Gajewska, Wioleta Wramba czy Anna Hałas. Myślicie, ze Agnieszka Laskowska również ma w planach przejście do konkurencji?

