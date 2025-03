Wielki finał czwartej edycji "Farmy" już za nami. W piątej 28 lutego zakończył się program, w którym do wielkiego finału trafili Żaneta, Bandi i Surfer. W ostatnim odcinku to widzowie decydowali, kto powinien wygrać reality show. Ich decyzją najlepszy okazał się Bronisław Bandyk Bandi, który zdobył 100 tysięcy złotych, tytuł Super Farmera i Złote Widły.

Bandi z "Farmy" cieszy się z wygranej

Choć trudno w to uwierzyć, to czwarta edycja "Farmy" właśnie dobiegła końca. Uczestnicy przez kilka tygodni próbowali swoich sił jako farmerzy, a widzowie z zapartym tchem śledzili ich losy. Ogromne emocje w najnowszym sezonie wywoływała m.in. Danka i Michał, którzy potrafili podgrzać atmosferę na "Farmie". Chociaż do wielkiego finału z pewnością chcieli wejść wszyscy to najlepsi okazali się: Żaneta, Bandi i Surfer. W programie sami musieli walczyć o przejście do kolejnego tygodnia, ale w finale to widzowie decydowali o tym, kto zasłużył na zwycięstwo. Wczoraj wieczorem wszystko stało się jasne, a Bandi wygrał "Farmę"!

Tuż po swoim sukcesie w finale czwartej edycji "Farmy" Bandi rozmawiał z reporterem Party.pl. Jak zwycięzca show Polsatu podsumował swoją wygraną?

Czuję się pieruńsko doceniony wyznał szczerze zwycięzca ''Farmy''.

Co jeszcze powiedział nam Bandi? Zobaczcie nasz materiał wideo!

Oglądaliście wielki finał "Farmy" i zgadzacie się z wynikiem głosowania widzów?

