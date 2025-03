Ledwo opadają emocje po trzecim sezonie "Love Never Lies" a my zastanawiamy się już nad czwartym! Czy jest szansa na "Love Never Lies 4"? Podpytaliśmy samą Maję Bohosiewicz.

Reklama

Czy będzie "Love Never Lies 4" na Netflixie?

Za nami 3. edycja "Love Never Lies". Ośmioodcinkowy program randkowy, dostępny na Netflixie cieszył się ogromną popularnością. Ostatnie tygodnie "cały internet" żył tym, co wydarzyło się pomiędzy uczestnikami. Dziś już wiemy, że Agnieszka i Karolina wygrały "Love Never Lies", a Kasia złożyła papiery rozwodowe, by zakończyć 8-letnie małżeństwo z Pawłem. Rozpadł się także związek Łukasza i Patrycji, którzy w show utrzymali się zaledwie w jednym odcinku. Natomiast miłość ma się dobrze u Amandy i Dominika a także Maksa i Żeni czy Michała i Pauli, którzy wbrew wszystkim są jeszcze bardziej nierozłączni. Jednak czy jest szansa na kontynuację uwielbianego przez Polaków randkowego formatu? Zapytaliśmy Maję Bohosiewicz o 4. sezon "Love Never Lies". Zobaczcie, co znam zdradziła.

Zobacz także:

Reklama