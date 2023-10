Na początku sierpnia Małgorzata Tomaszewska podzieliła się ze swoimi fanami radosną wiadomością - prezenterka spodziewa się drugiego dziecka. Choć teraz gwiazda TVP wypoczywa jeszcze na wakacjach, fani zaczęli zastanawiać się, co dalej z jej karierą w telewizji? Wiadomo, co planuje Małgorzata Tomaszewska już na najbliższe tygodnie!

Reklama

Ciężarna Małgorzata Tomaszewska wraca do pracy?

Zaledwie kilka dni temu Małgorzata Tomaszewska podzieliła się z internautami i widzami "Pytania na śniadanie" radosnymi informacjami o ciąży - prezenterka już niebawem zostanie mają po raz drugi. Telewidzom przekazał z kolei tę wiadomość redakcyjny kolega Małgorzaty Tomaszewskiej, Aleksander Sikora.

O tym, że Małgorzata Tomaszewska jest w ciąży, fani dowiedzieli się, gdy gwiazda TVP przebywała na wakacyjnym wyjeździe, a egzotycznych kadrów można tylko pozazdrościć! Odkąd jednak okazało się, że prowadząca "Pytanie na śniadanie" jest w stanie błogosławionym, fani zastanawiali się, czy zobaczą swoją ulubienicą na telewizyjnych ekranach. Okazuje się, że ciężarna Małgorzata Tomaszewska wraca do pracy ... prosto z urlopu!

- Kochani, już jutro widzimy się w "Pytanie na śniadanie" - napisała Małgorzata Tomaszewska, nie kryjąc entuzjazmu.

Instagram @malgorzata_tomaszewska

Zobacz także: Małgorzata Tomaszewska opowiedziała o płci drugiego dziecka i reakcji synka na wieść o rodzeństwie

Wygląda na to, że Małgorzata Tomaszewska nie ma zamiaru, póki co, znacząco zwalniać tempa i nadal planuje spotykać się z widzami w studio TVP. A co z jej innymi zawodowymi obowiązkami? Niedawno okazało się, że Małgorzata Tomaszewska zniknie na pewien czas z "The Voice of Poland" i "The Voice Senior".

Wieść o tym, że Małgorzata Tomaszewska jeszcze tego lata spotka się z widzami TVP, najpewniej bardzo ucieszy fanów, którzy na wieść o ciąży żałowali, że ich ulubienica zniknie z telewizyjnych ekranów.

- Gratulacje, zdrowia i szczęśliwego rozwiązania. Brakuje Pani w PNŚ!

- Jak cudownie. Jak tylko mogę to ogladam Pytanie na śniadanie. Taka świetna osoba jak pani, zasługuje na to. Wielkie gratulacje❤️

- Gratulacje dla najpiękniejszej prezenterki!

Instagram @malgorzata__tomaszewska

Przed powrotem do obowiązków zawodowych Małgorzata Tomaszewska korzysta jednak jeszcze z chwil błogiego relaksu. W najnowszym wpisie na Instagramie prezenterka pokazała wakacyjne śniadanie w ... basenie!

Zobacz także

- Piękny poranek ❤️- pisze Małgorzata Tomaszewska.

Będziecie oglądać najnowsze wydania "Pytanie na śniadanie" z Małgorzatą Tomaszewską w roli prowadzącej?

Reklama

Zobacz także: Tak Anna i Robert Lewandowscy spędzają czas z dziećmi. Fankę oburzył jeden szczegół